Vols de courrier dans la Péninsule acadienne : la GRC arrête un homme de Neguac

Les policiers ont mis la main au collet d’un présumé voleur le 25 février dernier. Ils se sont rendus à trois endroits différents, à Bas-Caraquet, où du courrier avait été volé.

Les membres de la GRCGendarmerie royale du Canada du détachement de Tracadie ont remarqué un véhicule garé près d'une boîte aux lettres sur la rue du Portage, à Caraquet. Ils ont appréhendé le conducteur pour fouiller son véhicule. C’est ainsi qu’ils ont découvert du courrier qui aurait été volé et des outils qui auraient servi à ouvrir les boîtes aux lettres.

Des résidents de la Péninsule acadienne ont eu cette mauvaise surprise en se rendant à leur boîte aux lettres cet hiver. Photo : Facebook / Melanie McGraw

L’homme de 31 ans a été libéré par la suite et il comparaîtra en cour provinciale en juin. Le suspect n’était pas connu des forces de l’ordre.

En tout, environ six boîtes de Postes Canada ont été la cible de vols dans la région de Caraquet, précise le caporal de la GRC Gendarmerie royale du Canada Jocelyn LeBouthillier.

Une série de vols de courrier

La Péninsule acadienne a été la proie d’une série de vols de courriers dans les derniers mois.

Dans la nuit du 11 au 12 décembre, Shippagan, Duguayville, Caraquet, Paquetville, Lamèque, Sainte-Marie-Saint-Raphaël et Pointe-Canot ont subi des vols. Puis, entre le 26 et le 28 janvier, des boîtes aux lettres ont été ouvertes dans les municipalités de Tracadie Beach, Tracadie, Pont-Landry, LeGoulet, Robichaud Settlement, Caissie Road, Tabusintac, Rivière-du-Portage, Oakpoint, Pokemouche et dans la Première Nation d'Esgenoôpetitj.

La technique qui a servi à ouvrir les boîtes postales à Caraquet semble concorder avec celle employée ailleurs dans la région. On pense qu’il y aurait des liens avec la Péninsule acadienne , souligne le caporal LeBouthillier.

Caraquet, je dirais que c’est réglé, mais la série de vols dans la Péninsule acadienne est toujours sous enquête. Jocelyn LeBouthillier, caporal de la GRC

Risque de vol d’identité

Les boîtes aux lettres ne contiennent plus d’argent en liquidité ou en chèques depuis longtemps, mais les voleurs y trouvent quand même leur compte.

Ce qu’on suspecte, c’est surtout sur le côté de vol d’identité , signale le caporal LeBouthillier. Le courrier traditionnel contient plusieurs informations personnelles qui peuvent servir à frauder une personne à son insu.