COVID-19 : la FCFA annule la Journée de réflexion sur l’immigration francophone

Devant la propagation [de la] COVID-19 au Canada, la FCFAFédération des communautés francophones et acadiennes du Canada estime que cette décision, quoique très difficile, s’imposait , indique un communiqué.

Toutes sortes de rassemblements ont été annulés d’un bout à l’autre du pays alors que les autorités tentent d'aplatir la courbe épidémique.

La situation évolue rapidement et il est du devoir de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada de contribuer à cet effort et aussi de veiller au bien-être de près de 200 participants, participantes et panélistes qui étaient inscrits à la Journée , poursuit la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada .

Un autre rassemblement national portant sur l’immigration qui devait se tenir à Winnipeg du 19 au 21 mars a déjà été annulé. Les organisateurs examinent la possibilité de tenir une version modifiée du congrès Metropolis à Winnipeg à l'automne 2020.