Statu quo à Saguenay sur les mesures d'urgence en place

Après avoir rencontré les conseillers municipaux, le maire suppléant, Michel Potvin, a fait le point au lendemain d'une série de mesures adoptées par la Ville de Saguenay pour contrer la propagation du coronavirus.

Selon M. Potvin, la Direction de la santé publique a rencontré les conseillers municipaux et juge que les mesures sont adéquates pour l'instant.

Il assure que les employés municipaux pourraient être mis à contribution par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux advenant un manque d'effectifs.

Rappelant que Saguenay compte 1200 employés, Michel Potvin a donné comme exemple que les policiers pourraient se transformer en ambulanciers si le besoin se faisait sentir.

M. Potvin invite les citoyens à ne pas céder à la panique, assurant, à l'image du premier ministre, que les supermarchés pourront continuer à s'approvisionner. Il incite cependant tout le monde à être vigilant.