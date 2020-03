Distribuer des boissons chaudes et un peu d'humanité dans le Downtown Eastside

Une distribution de boissons chaudes, de sandwichs, et de vêtements chauds est maintenant organisée tous les derniers mercredis du mois au cœur du Downtown Eastside, un quartier reconnu pour son commerce de la drogue en plein air et la population marginalisée qui y vit souvent dans la rue.

Un itinérant dans le quartier Downtown Eastside, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

« C’est en discutant avec des francophones qui voulaient s’impliquer et en regardant l’état des rues[dans le Downtown Eastside], que l’idée du Afterwork solidaire est venue », explique le coordonnateur de projets de La Boussole, Maxime Barbier.

Quand on sort du bureau à 18 h et quand on voit qu’il fait froid et qu’il y a des gens qui vont dormir dehors, on se dit qu’on peut faire une petite différence. Maxime Barbier, coordonnateur de projets, La Boussole

L'équipe de bénévoles de La Boussole se retrouve à 17 h au 312 rue Main, dans les bureaux de l’organisme et préparent les denrées, les boissons chaudes et vêtements qui seront distribués.

Des bénévoles de la Boussole à Vancouver distribuent des boissons chaudes dans le quartier Downtown Eastside. Photo : La Boussole

L’équipe se rend ensuite dans les rues pour passer un peu de temps avec les gens qui survivent dans la précarité.

On dit toujours aux bénévoles de ne pas hésiter à discuter avec ces gens-là, car l’objectif ce n’est pas juste de donner une boisson et de partir, mais de partager un moment avec des personnes qui se sentent souvent exclues de la société. Maxime Barbier, coordinateur de projets, La Boussole

Tendre la main aux plus démunis

La première sortie du Afterwork solidaire a été un succès affirme le coordonnateur. Il y a énormément de gens qui ont un intérêt à participer et la dernière fois, on était rendue à une quinzaine de bénévoles et c’est presque trop , explique Maxime Barbier en souriant.

Les denrées distribuées proviennent de dons reçus par l’organisme La Boussole. Des dons de la communauté, et aussi de Food Stash, un organisme qui redistribue des surplus alimentaires gratuitement aux organismes de charité.

La Boussole explique que les bénévoles portent toujours des gants par mesure de précaution, donc qu’il n’y aura pas de mesures supplémentaires en raison de la COVID-19.

La prochaine distribution de denrées et de boissons chaudes de la Boussole aura lieu le mercredi 25 mars.