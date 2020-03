COVID-19 : des parents déstabilisés par les fermetures d'écoles

La fermeture des écoles ontariennes jusqu’au 5 avril , proclamée par le gouvernement Ford par mesure de précaution face au coronavirus, a pris bien des parents par surprise. Si plusieurs disent comprendre cette décision, ils espèrent aussi que les employeurs se montreront plus flexibles dans les prochaines semaines.

La mesure touche près de 2 millions d'élèves ontariens, de la maternelle à la 12e année. La décision de fermer les garderies en milieu scolaire, par ailleurs, revient aux conseils scolaires et certains, comme Viamonde, ont déjà choisi d'opter pour cette approche.

Gemma Leggett est mère de deux enfants qui fréquentent l’école Saint-Jean à Aurora, en banlieue de Toronto. La nouvelle a été un choc, mais elle dit en comprendre les raisons.

C’est difficile parce que je pense que tout le monde est en mode panique, et il faut essayer de garder notre calme. Ce que je comprends, c’est que les gens vont souvent voyager [pendant la relâche] et donc quand ils vont revenir, potentiellement, ils pourraient rapporter ce virus et contaminer d’autres personnes. Donc je comprends pourquoi le gouvernement fait ça.

Mais ça ne facilite pas sa situation pour autant : elle attend de savoir si le camp auquel ses enfants étaient inscrits pour la semaine de relâche sera maintenu comme prévu.

Si on doit avoir trois semaines sans travail, ça va être extrêmement difficile. Gemma Leggett, mère de deux enfants

Jacques Lehani, lui, a six enfants et son aînée a tout juste 13 ans. Ce parent de la région de Windsor est partagé.

Nous allons quand même nous retrouver dans une situation tellement compliquée. Mais aussi de l’autre côté, c’est une action de prudence. Je me dis : est-ce que c’est le moment de prendre cette mesure ou pas? Mais je suis tellement confus jusqu’à présent.

Je suis un peu anxieux, mais la décision devait être prise. Je n’ai vraiment rien planifié pour l’instant, mais je suis sûr qu’il y aura des accommodements pour le travail à la maison. Et il y a bien d’autres parents qui sont dans le même bateau, alors peut-être qu’on va s’entraider , commente pour sa part Andra Pastori, un autre parent.

Responsabilité des employeurs

Gemma Leggett pense justement qu’il revient maintenant aux employeurs et à la province de se montrer ouverts à des arrangements et à appuyer les familles touchées.

Je ne sais pas comment les autres parents vont s’organiser, mais pour les parents qui n’ont pas de famille à proximité, c’est vrai que si les employeurs n’aident pas ça va être très difficile.

Mme Legget, qui travaille comme agente immobilière, vient de recevoir des directives de son agence qui recommandait, si possible, de réduire les visites de maisons et les journées portes ouvertes. Mais le travail continue, souligne-t-elle.

Dimanche par exemple, j’ai un client qui veut aller voir des maisons, donc on va y aller. Oui, je vais réduire et pouvoir rester un peu plus avec mes enfants parce que j’ai d’autres clients qui préfèrent attendre, mais ça dépend vraiment de chacun.

Mon mari, lui, apparemment, il ne peut pas travailler à la maison. Mais là tout le monde est dans le même bateau et donc les choses doivent changer pour les semaines à venir.

Rester chez soi?

Les familles se demandent aussi s’ils devraient annuler leurs activités. Ben Griffiths et ses enfants, rencontrés à l'aéroport international Pearson de Toronto, n’ont pas annulé leur voyage dans le Sud pendant la semaine de relâche, mais s’interrogent sur leur retour.

Une inquiétude qu’on a c’est que si les enfants ne sont pas à l'école, est-ce que ça signifie qu’ils doivent rester en isolement? Ou bien ils peuvent se rencontrer entre eux? Je pense que c’est une situation délicate qu’il faut examiner. Mais on prête attention à ce qui se dit dans les nouvelles , dit le père.

La fermeture des écoles signifie-t-elle que les enfants doivent rester chez eux? Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Les enfants sont contents de rester à la maison, mais trois semaines, à la fin, je ne suis pas sûre qu’ils vont adorer parce que ne pas aller à l’école ça veut dire ne pas aller dans des lieux publics, etc., renchérit Gemma Leggett, sinon ça ne sert à rien si tout le monde se retrouve dans les lieux publics.

La question que je me pose énormément au niveau de tout ça c’est qu'entre les grèves, les jours pédagogiques, les vacances et maintenant ça je me demande comment les enfants vont avoir une année d’école fructueuse. Gemma Leggett, parent d'élèves

Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a indiqué jeudi que la province se penchait sur un plan pour assurer la poursuite de l’apprentissage des élèves, sans donner encore de détails.