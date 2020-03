Mois de la francophonie : le défi de communiquer clairement

Exigence de clarté

Dans un contexte aussi délicat que celui que nous traversons avec des préoccupations pour limiter la propagation du coronavirus et pour relever l'économie, on ne peut pas se contenter d'une expression approximative ou par simple formalité. La clarté de la communication est d'une importance capitale, surtout de la part des décideurs.

Jason Kenney est conscient qu'une partie des Albertains et même des gens d'autres provinces aiment l'entendre en français. Encore faut-il qu'il soit compris.

Le premier ministre de l'Alberta Jason Kenney Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Dans une province majoritairement anglophone, une telle tâche n'est pas facile. D'expérience, je peux dire que moins on parle une langue, moins on est à l'aise dans cette langue.

Certains d'entre nous développent des habitudes personnelles pour entretenir leur capacité d'expression. C'est une bonne chose, mais avoir un environnement pour le faire représente un plus.

Un site de promotion

Le besoin d'un tel environnement est aussi ce qui est ressorti de commentaires rapportés cette semaine par une collègue. Les quatre interlocuteurs interrogés lors d'un petit tout à La Cité francophone, dans le quartier Bonnie Doon, ont particulièrement souligné l'intérêt de cet endroit pour faire la promotion du français et du fait français en Alberta.

Paulin Lazarini, un francophone d'origine mexicaine, a dit apprécier la mosaïque francophone mondiale qu'elle peut y rencontrer. J'y vois comme une diversité plurielle, beaucoup de gens qui ont un amour de tous les jours pour une langue. Je veux vraiment que les gens puissent venir ici au quotidien , a-t-il expliqué.

Une vue de la Cité francophone d'Edmonton. Photo : La Cité francophone d'Edmonton

Un autre habitué de l'endroit, Joris Desmares-Descaux, décrit la francophonie comme un diamant brut qui ne demande qu'à briller. Elle a plein de potentiel, mais qui n'est pas visible .

Il souhaite des efforts pour attirer à La Cité francophone, ces nombreux francophones «cachés» avec qui développer des activités dans les secteurs de la culture, de l'économie, de l'emploi et des sports, notamment.

De son côté, Matthieu Beland, un futur enseignant, croit que l'environnement francophone a de l'avenir en Alberta. Il se félicite de l'augmentation des inscriptions dans les écoles francophones et dans les écoles d'immersion. Je vais voir cette francophonie grandir, je veux qu'on puisse entendre plus de français ici dans la communauté , ajoute Matthieu Beland.

Flying Canoë Volant à La Cité francophone à Edmonton Photo : Courtoisie Flying Canoë Volant

Une résidente du quartier Boonie Doon, Calli Anderson, apprécie particulièrement les multiples activités culturelles en français qui l'attirent à La Cité francophone.

J'ai été dans une école d'immersion française pendant deux ans. Je vois beaucoup de gens qui ne parlent pas français comme moi. Ils regrettent de ne pas en savoir beaucoup sur les événements en français à Edmonton , dit Callin Anderson qui souhaite une plus large publicité à Edmonton des événements comme le Festival du canoë volant.

Les décideurs aussi

Attirer des gens dans l'environnement français et faire rayonner la diversité francophone mondiale, ça ne devrait pas être la tâche de seuls francophones. C'est une responsabilité que doivent partager aussi nos décideurs sur le terrain politique, dans les entreprises et dans nos communautés locales.

C'est aussi pour cela que je loue l'effort de communication en français de la part du premier ministre. Jason Kenney s'inscrit évidemment dans un parcours dont certains jalons récents doivent être rappelés et renforcés pour ne pas être oubliés ou dilués.

Calgary 2016 : des consultations sur la mise en place d'une politique sur les services en français en Alberta Photo : Mario De Ciccio/Radio Canada

En juin 2017, les néo-démocrates, alors au pouvoir, ont lancé une politique albertaine en matière de francophonie. L'objectif était d'améliorer les services en français dans la province. La communauté espérait que cette politique se traduise en actions concrètes, notamment en matière de santé, de justice, d'éducation et d'emploi.

Le drapeau franco

Le premier geste symbolique provincial a été de dédier le mois de mars à l'histoire et à la culture francophone et de lever le drapeau franco-albertain devant des immeubles de la province.

Ce drapeau a flotté la première fois au Edmonton Federal Building pendant tout le mois de mars en 2018. Cette année, il n'est resté qu'un seul jour, soit le 3 mars, au Federal Building Plaza d'Edmonton et au McDougall Centre de Calgary.

Ce changement a suscité l'étonnement au sein de la communauté francophone. Le nouveau gouvernement a expliqué qu'il avait révisé sa politique par souci d'équité envers les différentes communautés culturelles albertaines.

Le drapeau franco-albertain. Photo : ICI Radio-Canada

Potentiel de dilution

Je crains cependant qu'un tel argument ait le potentiel de diluer les engagements de la politique sous-jacente, à savoir : renforcer les services en français et mettre en évidence le dynamisme et l'énergie que la francophonie apporte à l'Alberta.

À cette lumière, je souhaite que les célébrations du Mois de la francophonie et de la Journée internationale de la francophonie (le 20 mars) servent de rappel.

Je souhaite surtout qu'elles valorisent l'enjeu de communication qui est aussi une façon de reconnaître le bilinguisme canadien et de montrer vraiment que le français est un élément fondamental de la culture canadienne. Non! La francophonie n'est pas une culture parmi de multiples autres au Canada, elle n'est pas non plus un simple groupe identitaire parmi d'autres!