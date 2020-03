Non, la 5G n'est pas dangereuse pour l'être humain

La Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants (ICNIRP), basée en Allemagne, est le corps scientifique chargé d’évaluer les risques pour la santé associés aux rayonnements non-ionisants, dont certains peuvent avoir des effets sur la biologie humaine. L’une de ses tâches est de déterminer les limites d’exposition aux champs électromagnétiques utilisés par certains appareils, comme les cellulaires.

Pour la première fois en 20 ans, l’ICNIRP a revu ses directives afin d’inclure la 5G. Les fréquences radio utilisées par cette technologie sont semblables à celles utilisées par les téléphones mobiles depuis 1998, lorsque les dernières directives ont été publiées, confirme la Commission. Ses niveaux d'émission de radiofréquences demeurent donc largement inférieurs aux limites prescrites.

La 5G est la cinquième génération du réseau de communications mobiles qui doit succéder à la 4G, le réseau le plus répandu actuellement en Occident. Ce nouveau réseau est beaucoup plus rapide – on parle d’environ 20 fois la vitesse de la 4G – et il améliore grandement la latence, soit le délai entre le moment où une commande est envoyée sur le réseau et celui où cette commande aboutit sur le serveur visé.

Des inquiétudes concernant les ondes millimétriques utilisées par la 5G­ ont été soulevées à plusieurs reprises par plusieurs groupes citoyens ces derniers mois. Celles-ci ne voyagent pas très loin et, pour assurer une couverture adéquate au meilleur débit possible, les entreprises de télécommunications doivent donc multiplier les antennes. Les gens craignaient que cela aurait pour effet d'émettre des niveaux de radiofréquences trop élevés.

Pas plus de risques qu'en 1998

Avec ses nouvelles directives, l’ICNIRP vient calmer les inquiétudes liées à la 5G.

Les directives ont été développées après une revue approfondie de toute la littérature scientifique pertinente, des différents ateliers scientifiques et après un vaste processus de consultation publique , a affirmé Eric van Rongen, président de l’ICNIRP.

Elles fournissent une protection contre tous les effets néfastes scientifiquement fondés dus à l’exposition aux [champs électromagnétiques] dans la gamme de fréquences allant de 100 kHz à 300 kHz.