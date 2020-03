Coronavirus : Trump déclare l'état d'urgence aux États-Unis

Lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, M. Trump a confirmé les rumeurs en ce sens qui circulaient depuis le matin.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux disposera de pouvoirs étendus pour offrir davantage de flexibilité et de moyens pour lutter contre le virus , a dit le président.

La déclaration de l'état d'urgence permet de débloquer des fonds d'environ 50 milliards de dollars américains pour faciliter la lutte contre la maladie.

Selon le président, un partenariat avec le secteur privé permettra de rendre disponibles 500 000 trousses de tests de dépistage dès lundi, et jusqu'à 5 millions d'ici un mois .

Je doute qu'il soit nécessaire d'en utiliser autant , a ajouté M. Trump.

Deux autres mesures dévoilées vendredi, notamment un site Internet permettant de déterminer si une personne devrait subir un test de dépistage, ainsi que des lieux de dépistage pour automobilistes, verront le jour prochainement, a ajouté le chef de l'État.

Au cours des prochaines semaines, il sera toutefois nécessaire de faire des sacrifices, a poursuivi le président.

Les huit prochaines semaines seront cruciales pour combattre la maladie , a-t-il affirmé.

Les mesures ont été confirmées vers 15 h 30, lors d'un discours à la nation.

Galvanisée par la déclaration présidentielle, la Bourse de New York a terminé en forte hausse, vendredi, l'indice Dow Jones récupérant environ 10 % de sa valeur, après une chute de la même ampleur, la veille.

Le cours des actions d'Alphabet, maison-mère de Google et partenaire du gouvernement américain qui devra concevoir le site Internet permettant d'évaluer de potentiels malades, s'est lui aussi envolé en bourse, cette fois de 9 %.

Le département de la Santé et des Services sociaux avait déjà déclaré un état d' urgence sanitaire , en janvier, en lien avec la pandémie.

L'annonce de vendredi survient alors que l'administration Trump et la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, collaborent à la mise au point d'un projet d'aide d'urgence contre la propagation du nouveau coronavirus, afin d'aider les Américains et de calmer les marchés financiers.

Au cœur de ces démarches, on compterait la gratuité des tests de dépistage de la COVID-19, et la garantie d'un congé de maladie payé pour les travailleurs qui devront s'absenter, en plus de renforcer les mesures financières destinées aux chômeurs et les programmes alimentaires pour les enfants, les familles et les aînés.

La Federal Communications Commission (FCC), qui réglemente les télécommunications aux États-Unis, a par ailleurs indiqué que les fournisseurs s'étaient mis d'accord pour ne pas réclamer de frais de retard aux consommateurs résidentiels ou aux petites entreprises, si ces frais sont imputables à l'épidémie.