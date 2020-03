Sept-Îles s'adapte aux mesures provinciales pour limiter la propagation du COVID-19

Un employé de la Ville de Sept-Îles a été placé en quarantaine préventive pour une période de 14 jours a annoncé le directeur général, Patrick Gwilliam, ce matin dans une conférence de presse sur les mesures prises par la municipalité.

À l'heure actuelle, la Ville estime que 10 à 15 de ses employés ont été à l'extérieur du pays récemment. La Ville confirme qu'ils ont été rencontrés et que leur état de santé demeure sous surveillance, mais qu'ils demeurent en poste jusqu'à nouvel ordre.

La Ville a également annulé la tenue de tous ses événements susceptibles de rassembler plus de 250 personnes. La journée Hop la ville du 28 mars et le Méritas culturel et sportif du 3 mars sont du nombre.

Des directives de désinfection ont également été transmises au personnel.

Pour le moment, les installations et services municipaux demeurent ouverts.

Une collaboration souhaitée

La Ville et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord envisagent de collaborer afin de lutter contre la propagation de la COVID-19.

La Ville entend proposer au centre de santé de mettre à sa disposition ses ressources : locaux comme membres du personnel.

D'ici les prochains jours, la Ville va organiser une rencontre avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , la Sécurité publique et la Commission scolaire du Fer afin de coordonner la lutte à la propagation du virus.