Restrictions à la frontière américaine : quels impacts pour les régions frontalières ?

Mercredi soir, Donald Trump a annoncé la fermeture de la frontière américaine aux voyageurs en provenance de l'espace Schengen, pour ralentir la propagation du coronavirus. Cette mesure vise spécifiquement les personnes qui reviennent d'Europe, mais elle laisse la place à beaucoup de doutes quant à son application.

Dans le Sud-Ouest de l’Ontario en particulier, elle pourrait avoir des conséquences majeures sur certains de ses habitants.

C’est par exemple le cas pour Laure Ruiz une Française qui habite à Windsor. Elle avait prévu de se rendre en voyage à La Nouvelle-Orléans cette fin de semaine, un voyage qui semble compromis.

Je sais pas si je pourrais passer la frontière pour entrer aux États-Unis , s’inquiète-t-elle.

Elle est en possession d’un permis de travail canadien, mais selon elle cette pièce administrative pourrait ne pas convaincre un agent douanier qu’elle réside actuellement au Canada et lui fermer la porte des États-Unis.

Des restrictions du côté canadien?

Laure Ruiz est d'autant plus préoccupée qu'elle n’est pas sûre de pouvoir rentrer non plus au Canada.

D'ici là peut-être que le Canada aura adopté les mêmes mesures et que je serai coincée entre deux frontières , explique-t-elle.

Il s’agit en effet d’une option qui pourrait être envisagée. Vendredi matin, le premier ministre Justin Trudeau n'écartait pas la possibilité de fermer les frontières du pays pour limiter l'avancée du coronavirus.

On est en train de coordonner avec les Américains sur nos frontières , indique-t-il. Il envisage de resserrer l'arrivée sur le territoire pour certains voyageurs internationaux.

Les Canadiens qui reviennent d'Europe pourraient aussi être concernés par la mesure. Photo : Associated Press / Elaine Thompson

Une application des mesures aléatoires

Joël Étienne, un avocat spécialisé en droit de l’immigration basé à Toronto, se pose lui aussi la question de la fermeture des frontières canadiennes, mais avec les États-Unis.

Est-ce que les Canadiens n’auraient pas intérêt à contrôler les entrées américaines , avance-t-il.

Il rappelle que le coronavirus s’est davantage propagé dans le pays voisin, et que les Américains sont moins bien équipés médicalement que notre système canadien, en raison de leur système de santé qui n’est pas public.

Joël Étienne craint également que la nouvelle mesure américaine soit appliquée de façon trop stricte. Selon lui, il y a souvent un grand décalage entre l'application d'une politique dans la façon dont elle est énoncée par le gouvernement américain et ce qu'il se passe exactement à la frontière, parce que les agents douaniers américains, traditionnellement, sont un peu nerveux .

Il n’écarte donc pas l’hypothèse que des Canadiens s’étant rendus récemment en Europe pourraient également être empêchés d’entrer sur le territoire américain.