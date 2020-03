Le BAPE reporte les audiences sur GNL Québec

Le gouvernement prend cette décision en raison des restrictions concernant les rassemblements de 250 personnes et plus. À Saguenay, la Ville recommande même de restreindre les groupes à 100 personnes maximum.

Les audiences concernant GNL Québec devaient se dérouler toute la semaine. Elles promettaient d’être courues à cause de la division provoquée par le projet d’usine de liquéfaction à La Baie. Dans cette première partie, le promoteur devait présenter plus de détails sur son projet et répondre aux questions des délégués du BAPE.

Pour l’instant, aucune date de report n’a été fixée.