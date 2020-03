Québec annonce la fermeture des écoles, cégeps et universités

Le premier ministre du Québec, François Legault annonce que les écoles, les cégeps et les universités demeureront fermés pour deux semaines. Les services de garde sont aussi touchés par cette fermeture.

La réouverture prévue des établissements d'enseignement et des services de garde est fixée au 30 mars.

Au Québec, à ce jour, 17 cas de coronavirus ont été confirmés. Au Canada, le risque global de contagion demeure faible.

Pour dresser l'état de la situation, le premier ministre Legault est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann et du directeur national de la Santé publique du Québec, Horacio Arruda.

La fermeture des garderies touche l'ensemble du réseau des services de garde, y compris les services en milieu familial, a-t-il été précisé.

Je comprends que ça va amener de gros casse-tête aux parents, mais c'est une responsabilité qu'on a, un défi pour les deux prochaines semaines; s'assurer qu'on ait le moins de cas possible. François Legault

Le premier ministre a demandé la coopération des employeurs à cet égard.

La fermeture des écoles ne signifie pas que les enfants courent des risques importants, a déclaré le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, voulant ainsi rassurer les parents.

Et les visiteurs étrangers?

M. Legault demande par ailleurs au premier ministre canadien, Justin Trudeau de limiter, rapidement, l'entrée des visiteurs étrangers au Canada .

On demande des choses à la population québécoise, mais on ne demande rien aux visiteurs, a expliqué M. Legault en substance. D'où son appel à son homologue canadien, qui doit ce midi tenir une conférence de presse à Ottawa.

Où appeler?

La ligne 811 étant engorgée, le gouvernement Legault demande aux gens d'appeler le 1 (877) 644-4545 pour toutes questions relatives à la COVID-19 ou inquiétudes vis-à-vis de leur santé dans le contexte.

Je veux rassurer la population, c'est [un problème] qu'on va régler très rapidement , a déclaré la ministre de la Santé, Danielle McCann.

Il y aura très 88 infirmières de plus, dès maintenant, au service Info Santé, pour répondre aux appels, a-t-elle ajouté.

Des mesures draconiennes

Jeudi, dans le but de contenir le plus possible la COVID-19 dans la province, M. Legault avait annoncé des mesures draconiennes. À toute personne qui revient de l'étranger ou qui présente des symptômes s'apparentant à la grippe, il a demandé de se mettre en quarantaine préventive pour quatorze jours.