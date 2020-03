Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec: journée portes ouvertes annulée

L’activité devait souligner les dix ans d'existence de son centre de production au coeur du centre-ville de Trois-Rivières. Les gens étaient invités à visiter la station de la rue des Forges, à voir les coulisses de la programmation produite à Trois-Rivières et à rencontrer des artisans de la radio, de la télévision et du web.

Le rendez-vous manqué n’est que partie remise, souligne Nancy Sabourin, chef des services français de Radio-Canada Mauricie et Centre-du-Québec.

On sait que la situation évolue très rapidement et on juge que c’est plus sécuritaire de reporter notre journée portes ouvertes , dit-elle. On va célébrer les dix ans de Radio-Canada, oui, mais à une date ultérieure.