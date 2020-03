Le coronavirus entraîne la fermeture des bibliothèques, piscines et arénas à Lévis

La Ville de Lévis annonce la fermeture des bibliothèques, des arénas, des piscines, des salles communautaires et des salles de spectacles sur son territoire afin de ralentir la propagation du coronavirus.

Les autobus de la Société de transport de Lévis seront également nettoyés et désinfectés deux fois par jour.

Les voyages à l'étranger pour des raisons professionnelles sont annulés pour le personnel. Les employés municipaux qui reviennent de voyage doivent faire du télétravail durant 14 jours.

Le maire Gilles Lehouillier a lancé un appel au calme lors d'une conférence de presse.

C'est sûr que les gens disent : "C'est incroyable de voir autant de mesures compte tenu qu'on a un seul cas dans Chaudière-Appalaches." Mais si on ne fait rien, on pourrait se retrouver au Québec avec minimalement 2 500 000 cas. C'est ce qu'on veut éviter , affirme le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

D'autres municipalités vont suivre

La Ville de Québec n'a pas, pour l'instant, adopté de mesures aussi sévères.

Le maire de Lévis soutient suivre les recommandations de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

Avec la directive envoyée par l'UMQ, je pense que de nombreuses municipalités vont emboîter le pas , estime Gilles Lehouillier.

Lévis met également en place une cellule stratégique afin de surveiller l'évolution de la situation.

Plan B pour les services essentiels

Les autorités estiment que le coronavirus pourrait toucher entre 30% et 70% de la population. En cas d'absentéisme majeur, la Ville de Lévis assure que les services essentiels seront maintenus.

Il y a de la sous-traitance possible. On peut aussi rappeler du personnel retraité. Gaétan Drouin, coordonnateur de la sécurité civile, Ville de Lévis

Pour les policiers et les pompiers, il faut penser que la contamination va se faire par région. Il y a plusieurs villes qui ont des pompiers et policiers permanents. Si une région est plus durement touchée, des envois de personnel sont possibles , affirme Gaétam Drouin.

Soutien aux organismes

L'administration Lehouillier souligne également qu'elle viendra en aide aux 250 organismes communautaires, sportifs et culturels touchés par les fermetures.