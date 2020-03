Coronavirus : la ligne Info Santé prise d’assaut

Jeudi matin, la province du Manitoba a annoncé un premier cas présumé de coronavirus. Très vite, la ligne téléphonique Info Santé a été prise d’assaut par des Manitobains inquiets. Plus tard dans la même journée, deux autres cas présumés ont été annoncés par les autorités.

Un porte-parole de l’Autorité régionale de santé de Winnipeg a indiqué par courriel que la ligne Info Santé faisait face à un nombre important d’appels en ce moment. Les temps d’attente ont eux aussi augmenté.

La province indique travailler à résoudre le problème. Elle encourage les Manitobains à continuer d’appeler ou à contacter leur médecin de famille.

Des personnes qui ont contacté CBC indiquent avoir attendu plusieurs heures avant de pouvoir parler à quelqu’un. Une autre personne affirme n’avoir jamais réussi à joindre un opérateur.

Arisnel Mesidor dit avoir des symptômes semblables à la grippe. Il a appelé la ligne d’urgence plus de six fois. Il n’y a pas lieu de paniquer, mais nous devons être préparés. Et l’impression que j’ai eue en appelant, c’est que nous ne semblons pas l’être. , regrette-t-il.

Un autre Manitobain, de retour du Mexique, déclare avoir attendu plus de quatre heures à l’hôpital général Victoria avant d’être testé.

Plus de moyens, réclame l'opposition

Pour le député de l’opposition, le libéral Dougald Lamont, il faut que la province embauche plus d’opérateurs téléphoniques et de travailleurs dans le domaine de la santé.

Le numéro donné par le gouvernement pour Info Santé ne fonctionne pas correctement. Le gouvernement a vraiment besoin de remédier à ça Dougald Lamont, député libéral

Les personnes qui arrivent à joindre la ligne téléphonique et qui pensent être touchées par le coronavirus peuvent être envoyées vers les deux centres de dépistage de Winnipeg.

L’un se situe à Fort Garry, 135 route Plaza, et l’autre se trouve dans Winnipeg West, au 280 route Booth. Les centres sont ouverts de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 16 heures les week-ends.

Ces centres sont destinés uniquement à recevoir les gens qui ressentent les premiers symptômes. Ces derniers seront séparés du reste des patients, selon l’Autorité régionale de la Santé de Winnipeg.

Les personnes avec d’autres problèmes de santé doivent continuer d’appeler la ligne Info Santé pour connaître les démarches à suivre.

L’Autorité régionale de la santé encourage les résidents à continuer d’appeler la ligne Info Santé au 204 788 8200 ou au 1 888 315 9257 pour toute inquiétude liée au coronavirus ou pour tout autre problème de santé.

Cela inclut les personnes qui ont voyagé récemment et qui ont développé des symptômes de rhume ou de grippe dans les 14 jours après leur retour au Canada.

Avec les informations de Marina von Stackelberg