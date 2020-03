COVID-19 : Tout le monde en parle et d'autres émissions enregistrées sans public

Cette décision a été prise par mesure de précaution , selon Radio-Canada, qui travaille présentement à évaluer la situation pour les autres émissions .

Jeudi, La semaine des 4 Julie, animée par Julie Snyder à V, a annoncé que les émissions seront enregistrées sans public à partir de lundi.

Même chose pour les émissions de Télé-Québec Belle et Bum, Deux hommes en or et Y’a du monde à messe, qui sont tournées sans public depuis jeudi.

Public restreint pour certaines émissions de TVA

Du côté de TVA, les émissions Deux filles le matin et Ça finit bien la semaine ne sont également plus tournées devant des spectateurs et spectatrices.

Jusqu’à nouvel ordre, les jeux télévisés La poule aux œufs d’or et Le tricheur seront enregistrés devant un public de moins de 25 personnes. Aucune d’entre elles ne devra présenter de symptômes ou revenir de voyage.

Le public restreint de La poule aux œufs d’or sera composé des proches des gagnants et gagnantes.

Quant à la finale d’Animania, elle sera filmée samedi, devant un public de moins de 25 personnes constitué des maîtres des animaux.