COVID-19 : cours suspendus dans plusieurs universités de l’Alberta

C’est le cas de l’Université de l’Alberta, l’Université de Calgary et l’Université Lethbridge qui offrent des cours auxquels peuvent assister 250 étudiants et plus.

La décision survient après que l’Alberta ait décidé d’interdire certains rassemblements de plus de 250 personnes dans l’espoir de freiner la propagation du COVID-19.

Pour le moment, les écoles et les garderies peuvent rester ouvertes, mais sont encouragées à éviter les grands rassemblements. Dre Deena Hinshaw, médecin en chef de l’Alberta

La mesure ne s’applique pas aux universités, mais les trois établissements ont tout de même décidé de suspendre leurs cours pour la journée.

Les universités demeurent cependant ouvertes.

Cela permettra de consulter les experts de la santé publique, le gouvernement ainsi que les autres établissements postsecondaires afin de déterminer les prochaines étapes , peut-on lire sur le site web de l’Université de Calgary.

Les classes continueront comme prévu à l'Institut de technologie de l’Alberta, mais tous les événements réunissant plus de 250 personnes ont été annulés.

Même chose du côté de l’Université Mount Royal et de l’Université Concordia qui maintiennent leurs cours.

Quant à l’Université Burman de Lacombe, tous les cours seront donnés en ligne à compter du 23 mars, et ce, pour le reste de la session d’hiver. Les étudiants devront aussi quitter les résidences universitaires dès le 22 mars, soit à la fin de la semaine de lecture, à moins d’obtenir une permission spéciale de la direction.