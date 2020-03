Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke est reporté en raison de la COVID-19

Plus d'une centaine de films venant de 45 pays devaient être présentés à Sherbrooke.

Par voie de communiqué, il est mentionné que c’est en raison de préoccupations pour la santé publique que cette décision a été prise, et à la suite des demandes du Gouvernement du Québec adressées aux organisations événementielles en lien avec la COVID-19.

La directrice générale du Festival, Malika Bajjaje, dit espérer ne pas avoir littéralement à l'annuler prochainement.

Pour notre clientèle, si c'est possible et la situation s'améliore côté santé publique, on va proposer des dates.

Malika Bajjaje, directrice générale du Festival