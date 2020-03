La Santé publique s’attend à avoir des cas de COVID-19 en Gaspésie éventuellement

La Santé publique de la Gaspésie demande à la population de respecter les règles d’hygiènes et les consignes du gouvernement.

Par exemple, les gens doivent bien se laver les mains au moins 20 secondes, éviter les rassemblements et se mettre volontairement en quarantaine dans le cas où ils reviennent de voyage.

L’objectif est d’éviter que se propage trop rapidement le coronavirus et que les urgences débordent. Si tel est le cas, le personnel soignant devra faire des choix et le directeur régional de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier Viger, ne veut pas en arriver là.

Si ça arrive tout en même temps, on va être obligé de faire comme sur un site d’accident ou comme dans la médecine de guerre. Il va falloir choisir qui on soigne et qui on ne peut pas soigner. Dr Yv Bonnier Viger, directeur régional de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tandis que si on est capable de ralentir et nous sommes capables collectivement de ralentir cette contagion-là, on va pouvoir soigner tout le monde correctement , explique le Dr Bonnier-Viger.

Yv Bonnier-Viger de la Direction régionale de la santé publique Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Il demande aux gens de ne pas céder à la panique, mais il leur demande tout de même de prendre au sérieux les mesures de préventions. Si on se met en panique, on [peut] créer plus de problèmes : par exemple en annulant beaucoup trop d'événements parce que les gens doivent continuer à vivre et l'économie doit continuer à se développer. C'est clair, ça fait partie aussi des déterminants de la santé.

Paniquer au point de tout paralyser, ça ne serait vraiment pas une très bonne idée. Entre les deux, entre l'indifférence et la panique, il y a un juste milieu. Dr Yv Bonnier Viger, directeur régional de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,

Le docteur ne peut pas dire combien de personnes sont en quarantaine dans la région ou encore le nombre de personnes qui ont été testées en lien avec le virus.

De nombreux groupes scolaires gaspésiens arrivent de voyage, il leur suggère de se mettre en quarantaine durant au moins deux semaines.