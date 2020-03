En entrevue à l'émission Tout un Matin, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé qu'Ottawa travaillait à la mise en place de mesures communes pour toutes les provinces afin d'endiguer la progression du coronavirus.

Il a évoqué la nécessité de centraliser les décisions et de coordonner les directives. À cet effet, le premier ministre discutera dans le courant de l'après-midi avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux. Les ministres fédéraux seraient sur le point de finaliser ces mesures.

On est en train d'aligner cela. On devrait avoir une approche commune à travers le pays et des principes clairs que les Canadiens peuvent suivre pour se garder en santé.

Justin Trudeau