Des jeunes de l'école secondaire La Ruche de Magog en quarantaine

Parmi eux, Camille Lemay-Tremblay qui a visité l’Allemagne, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie au sein d'un groupe qui comptait 90 élèves et plus d'une dizaine d'enseignants, a-t-elle précisé lors d'une entrevue au micro de Par ici l'info.

La jeune fille de 16 ans a raconté qu'il n'y avait pas eu de surveillance particulière à son retour en classe, que les voyageurs ont alors eu des contacts avec d'autres élèves et des enseignants.

En début d'après-midi jeudi, le groupe a été convié par la direction où on leur a annoncé qu'ils avaient été mis en quarantaine.

J'ai eu peur au début parce que j'avais parlé à mes amis, j'étais en contact avec eux, je me demandais si je leur avais donné , mentionne Camille Lemay-Tremblay.

Rester 14 jours chez moi, c'est long, sans voir personne, en même temps je me dis que c'est une mesure de prévention et je trouve ça important qu'il le fasse. Camille Lemay-Tremblay, élève de l'école secondaire La Ruche

Camille Lemay-Tremblay mentionne aussi qu'un élève du groupe aurait des symptômes, il aurait été à l'hôpital, mais elle n'aurait toujours pas de nouvelles de lui.

La Commission scolaire des Sommets (CSS) a souhaité faire le point sur le fil des événements. Par voie de communiqué, elle soutient que le groupe d'élèves et d'enseignants est retourné en classe jeudi matin puisqu’à ce moment les pays qu'ils avaient visité ne figuraient pas sur la liste des pays à risque de l'Agence de la santé publique du Canada. Dès que le gouvernement du Québec a demandé aux personnes revenant de voyage de se placer en isolement, la direction de l'école à renvoyer les élèves à la maison.

La CSS affirme que « pour le moment, aucun cas de COVID-19 n’a été confirmé par la Santé publique » au sein du groupe.