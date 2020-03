La campagne de Centraide Outaouais touchée par la COVID-19

L’organisme Centraide Outaouais a annulé vendredi son déjeuner des élus de la MRC de Papineau en raison du coronavirus et des consignes du gouvernement du Québec concernant les rassemblements publics de plus de 250 personnes.

Cet événement, qui en était à sa quatrième édition, est un élément clef de la campagne de financement de Centraide qui en est dans son dernier droit.

On a entendu la consigne du gouvernement Legault. C’est sûr qu’on est en prévention présentement, mais il y a toute une question de perception et on doit nous autres aussi faire un effort et on ne voudrait surtout pas qui se passe quelque chose parce qu’on tient un événement quand même , explique Natalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais.

Mme Lepage a expliqué vouloir éviter d'alimenter un climat de peur.

La directrice de Centraide Outaouais précise que le reste du financement sera le plus difficile à amasser. Photo : Radio-Canada

Mais pour ce qui est des fonds qui pourront éventuellement être versés aux organismes de la région, c’est l’inquiétude.

Ça nous préoccupe beaucoup parce qu’au-delà de notre objectif financier, c’est les organismes qu’on veut appuyer qui vont avoir besoin de cet argent pour aider les gens dans le besoin. Natalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais

Elle explique que l’organisme est dans le dernier droit de la campagne et que tout événement est important à ce point-ci.

Centraide Outaouais envisage de multiplier les rencontres vendredi pour élaborer la suite des choses, dans le contexte où tous les événement sont importants à ce point-ci .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les locaux de Centraide Outaouais Photo : Radio-Canada

On en a d’autres [événements] qui s’en viennent, on ne veut pas prendre la décision tout de suite, mais on va le faire dans le courant de la semaine prochaine et les scénarios vont se dessiner , conclut Mme Lepage.

Centraide Outaouais appuie 84 organismes qui offrent des services première ligne à des près de 65 000 personnes fragilisées par a pauvreté et l’exclusion sociale.

Pour une première fois depuis 2011, Centraide Outaouais a dépassé en 2019, l'objectif qu'il s'était fixé pour sa campagne de financement. L'organisme avait amassé une somme de 3 687 532 $ en 2018, soit près de 139 000 $ au-dessus de sa cible.

L'organisme précise qu'il est encore possible de faire des dons en ligne, par la poste et au téléphone.

Avec les informations d’Antoine Trépanier.