COVID-19 : point d’interrogation pour les garderies dans le Nord de l’Ontario

Aujourd’hui la grande question c’est qu’est-ce qui va arriver aux centres de la petite enfance? se questionne Stéphane Gauthier, directeur général et culturel du Carrefour francophone de Sudbury, qui gère 10 centres de la petite enfance.

Ça affecte plus de 400 familles. On attend des conseils du ministère de l'Éducation. Mais on est dans les écoles. Ce serait contre-intuitif de maintenir ces activités-là.

Les conseils scolaires publics et catholiques francophones du Nord de l'Ontario n'avaient pas d'information à offrir sur le sujet au moment d'écrire ces lignes.

Dans le sud de la province, les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir ont confirmé que leurs les garderies seront fermées du 14 mars au 5 avril inclusivement.

Plus de détails à venir