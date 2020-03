Décès de l’ancien pdg des Flames, Ken King

L'ancien président-directeur général des Flames de Calgary, Ken King, est décédé à l’âge de 68 ans, a annoncé Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC) jeudi en après-midi.

Ken King était engagé dans une longue bataille contre le cancer qui ne définirait pas les dernières années de sa vie , rapporte le chroniqueur sportif du réseau Sportsnet, Eric Francis.

Ken était le bon leader au bon moment , écrit le président et copropriétaire de CSECCalgary Sports and Entertainment Corporation , Murray Edwards dans une déclaration. Il parle de M. King comme étant un ami autant qu’un chef qui sera profondément regretté.

Son leadership et sa passion étaient démontrés chaque jour à travers sa gestion du projet de nouvel aréna. C’était un homme de confiance pour l’ensemble des propriétaires des Flames, autant par le passé qu'à présent, et nous avons tous tellement appris de lui. Nos conversations avec lui vont nous manquer , indique Murray Edwards.

L’organisation offre ses condoléances à la famille de Ken King, sa femme, ses deux filles ainsi que ses petits-enfants.

Ken King est devenu pdg des Flames de Calgary en 2001 puis est devenu récemment vice-président de CSECCalgary Sports and Entertainment Corporation .

Réactions de la communauté sportive

Il était un fier fils de la Saskatchewan, mais aussi un pilier pour la communauté de Calgary durant 50 ans , affirme le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman.

Le directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, décrit Ken King comme ayant été un homme d’une grande présence avec qui on veut se retrouver dans les tranchées .

Il était d’une grande sagesse. Brad Treliving, directeur général des Flames de Calgary

Ken King a aussi été gouverneur de la Ligue canadienne de football (LCF) et président des Stampeders de Calgary.

Il était un compétiteur coriace, un meneur aguerri, et, pour ses collègues gouverneurs de la Ligue, un ami loyal et généreux. Même lorsqu'il affrontait la maladie, sa passion sans limites pour le sport, son amour des affaires et sa volonté d’aider les autres ne se sont jamais résorbés , écrit le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie.

Dans les dernières années, Ken King est devenu un ardent défenseur de la construction du nouvel aréna pour les Flames de Calgary, un projet qui a impliqué de longues négociations avec la Ville et un débat public épineux.