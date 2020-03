Ce que vous devez savoir sur l'évolution du coronavirus

Plus de 133 970 cas d'infection ont été dénombrés dans 120 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs.

Depuis le comptage réalisé la veille à 17 H GMT, 35 nouveaux décès et 2513 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où la pandémie s'est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80 813 cas, dont 3176 décès et 64 111 guérisons. Vingt nouveaux cas et sept nouveaux décès ont été annoncés entre jeudi et vendredi.

Ailleurs dans le monde, on recensait vendredi à 9 H GMT un total de 1782 décès (28 nouveaux) pour 53 163 cas (2493 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 1016 morts pour 15 113 cas, l'Iran avec 429 morts (10 075 cas), l'Espagne avec 84 morts (3004 cas) et la Corée du Sud avec 67 morts (7979 cas).

À Naples, des Italiens font la file devant un supermarché. Les clients ne peuvent entrer qu'au compte-gouttes. Photo : Reuters / Ciro De Luca

Depuis jeudi à 17 H GMT, l'Inde et la Norvège, ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Le Ghana, le Kenya et Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).