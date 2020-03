L’aréna Brewer d'Ottawa transformé en centre de dépistage du coronavirus

L'aréna Brewer situé près de l’Université Carleton sera l'un des six centres provinciaux de dépistage des patients qui craignent d'être atteints de la COVID-19.

Le complexe devrait être prêt à recevoir des patients pour des évaluations dans les prochains jours, selon les responsables de Santé publique Ottawa (SPO).

La ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, a déclaré lors d'une conférence de presse à Ottawa jeudi matin que la province mettait en place ces évaluations " afin que les personnes qui souhaitent être testées pour la COVID-19 puissent se rendre dans ces centres de dépistage ".

La Dre Vera Etches, médecin en chef de Santé publique Ottawa, a déclaré que le centre sera dirigé par le personnel de l'hôpital local qui évaluera les personnes présentant des symptômes bénins.

Nous allons demander à tout le monde d'éviter les urgences s'ils présentent de légers symptômes. Dre Vera Etches, médecin en chef, Santé publique d'Ottawa

Ils seront en fait prélevés sur site s'ils répondent aux critères de risque, a déclaré Dre Etches. Ils peuvent faire le prélèvement sur place, le temps d'exécution est relativement rapide. Ce service est préférable à la salle d'urgence.

Jeudi soir, l'hôpital Queensway Carleton a annoncé qu'il avait commencé un projet pilote de dépistage « au volant » pour la COVID-19. Dans un tweet, l'hôpital a déclaré qu'il pourrait également aider à réduire le fardeau des urgences.

Un médecin et des infirmières de l'hôpital Queensway Carleton d'Ottawa offrent des tests de dépistage « au volant » près de l'urgence de l'hôpital. Photo : twitter/@QCHOttawa

Toutefois, si un citoyen présente des symptômes graves, comme un essoufflement et une forte fièvre, il devrait quand même se rendre aux urgences soutient la SPO.Santé publique Ottawa

Près des hôpitaux

Les travailleurs ont fait fondre la glace de l'aréna Brewer plus tôt cette semaine et ont depuis nettoyé et aménagé le site.

Le conseiller municipal Shawn Menard, qui représente la région, a déclaré que l’aréna a été choisi parce qu'elle est au cœur de la ville, à proximité des hôpitaux et dispose d'un stationnement accessible.

Avec les informations de Joanne Chianello