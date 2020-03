Des cours annulés en Abitibi-Témiscamingue en raison de la COVID-19

Les cours pour le primaire et le secondaire sont donc annulés dans les établissements de ces commissions scolaires.

À Rouyn-Noranda et en Abitibi-Ouest, les services de garde demeurent ouverts.

Pour ce qui est de la Vallé-de-l'Or, les parents doivent trouver un plan B pour faire garder leurs enfants, puisque les services de garde seront fermés.

Le directeur général de la CSOB, Alain Guillmette, indique que le nombre d'employés qui reviennent de voyage et qui doivent se placer en isolement volontaire a poussé la Commission scolaire à cesser ses activités.

Chez nous, rapidement, on s'est aperçu qu'il va nous manquer un nombre important d'employés et on voyait difficilement comment on pouvait organiser les cours. On voulait se donner un temps pour pouvoir se réorganiser. Évidemment, s'il nous manque, en ce moment on a des données de 50, 60, 70 employés, disons que ça va être difficile pour nous d'accueillir tous les élèves , dit-il.

Pour ce qui est des écoles des commissions scolaires Harricana, et Lac Témiscamingue, les cours se dérouleront normalement. cependant, la Commission scolaire a annoncé un retard de quatre heures pour le transport scolaire.

La Commission scolaire Harricana distribue des affichettes sur la prévention des infections, mentionne la secrétaire générale Johanne Godbout. On revient sur les techniques de base de lavage des mains, de se laver souvent les mains pendant la journée et de prévoir du temps pour les enfants de se laver les mains , indique-t-elle.

Plus de détails suivront.