COVID-19 - Des chercheurs canadiens isolent l’agent responsable de la pandémie

Une équipe de chercheurs de l’Hôpital Sunnybrook, de l’Université McMaster et de l’Université de Toronto est parvenue à isoler le SRAS-CoV-2, l'agent responsable de l'épidémie actuelle de COVID-19.

Le virus isolé aidera les chercheurs du monde entier à mettre au point de meilleurs tests de diagnostic, des traitements et des vaccins. Il permettra aussi de mieux comprendre la biologie et l’évolution du SRAS-CoV-2.

La Dre Samira Mubareka, microbiologiste et médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital Sunnybrook, insiste sur l’importance des outils qui permettront de trouver des solutions à la pandémie : « Si la réponse immédiate est cruciale, les solutions à plus long terme proviennent de la recherche essentielle sur ce nouveau virus. »

Arinjay Banerjee, de l’Université McMaster affirme que le virus du SRAS-CoV-2 isolé pourra maintenant être partagé avec d'autres chercheurs : « Plus il y aura de virus disponibles de cette façon, plus nous pourrons apprendre, collaborer et partager. »