Les péripéties d’un trophée de hockey perdu dans un blizzard

La coupe Rupert River, remportée la fin de semaine dernière par une équipe d’une Première Nation ontarienne, puis attachée à une motoneige pour un voyage sur la glace entre Waskaganish, au Québec, et Moose Factory, en Ontario, a passé bien près de se retrouver au fond de la baie James.

La Coupe Rupert River est l’un des plus importants tournois de l’Eeyou Istchee, le territoire cri du Nord du Québec.

Cette année, le tournoi comptait plus de 32 équipes provenant de communautés cries des deux côtés de la baie James, ainsi que du lac Simon, une communauté anichinabée située près de Val-d’Or.

Les Scrappers de Moose Factory participent au tournoi depuis sa création il y a 13 ans.

L'équipe gagnante de la Coupe Rupert River, est aussi repartie avec une bourse de 30 000 $. Photo : Courtoisie

Mais pour la première fois cette année, 10 membres de l’équipe ont décidé de faire le voyage en motoneige, réduisant ainsi le trajet de 15 heures par route et route d’hiver à seulement quatre heures en passant sur les glaces de la baie James.

Je leur ai dit que nous en prendrions bien soin , a déclaré Jeremy Solomon-Wesley, un ailier gauche des Scrappers de Moose Factory, qui a attaché la coupe à sa motoneige après la victoire de son équipe contre les Wings de Waskaganish. J’ai senti que c’était ma responsabilité.

La coupe Rupert River attachée à la motoneige de Jeremy Solomon-Wesley. Photo : Courtoisie de Jeremy Solomon-Wesley

M. Solomon-Wesley a déclaré que tout s’était bien passé sur le chemin vers Waskaganish, mais que le voyage de retour, mardi, a été une tout autre histoire.

À mi-chemin, dès que nous sommes arrivés à la baie de Hannah, il y avait beaucoup de vent et on voyait à peine devant nous , a-t-il déclaré.

Deux des motoneiges du groupe sont tombées en panne — une sur le chemin vers Waskaganish et l’autre sur le chemin du retour, a déclaré Solomon-Wesley, ajoutant que plusieurs traîneaux se sont également détachés.

Il a fallu un certain temps avant que le groupe ne réalise que la coupe n’était plus là.

Un de mes coéquipiers m’a dit : "Où est la coupe?" , raconte Jeremy Solomon-Wesley.

J’étais choqué. Je me sentais mal. Jeremy Solomon-Wesley

M. Solomon-Wesley a voulu faire demi-tour pour tenter de retrouver le trophée, mais le vent soufflait trop fort et il a décidé de rentrer à Moose Factory et de réessayer quand le temps se serait calmé.

Mercredi, Jeremy Solomon-Wesley et un coéquipier sont retournés à la baie Hannah, mais beaucoup de neige était tombée. Ils étaient dans la zone générale où ils pensaient qu’elle avait pu tomber quand ils ont vu un reflet argenté.

C'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Photo : Courtoisie de Jeremy Solomon-Wesley

Si la coupe avait été complètement recouverte de neige, elle aurait été perdue jusqu’au printemps et serait ensuite retrouvée au fond de la baie.

J’étais tellement soulagé , confie M. Solomon-Wesley. Je criais de joie. Moi et mon coéquipier [nous avons fait] des high-five dans la baie.

Il était surtout soulagé de ne pas être entré dans l’histoire comme le gars qui a perdu la coupe .

Charles J. Hester, un des organisateurs du tournoi, affirme qu’il a rapidement entendu des rumeurs selon lesquelles la coupe était perdue dans la baie. Il ajoute que cela vient enrichir son histoire.

Peut-être que dans 10 ou 20 ans, les gens diront : “Vous vous souvenez quand la coupe a passé la nuit sur la baie, sous la neige, sous les étoiles, par un temps de moins 30 °C?" Charles J. Hester, organisateur de la Coupe Rupert River