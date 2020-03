Annulation du gala des prix Juno : déçue, Alexandra Stréliski « comprend la décision »

L’artiste évoluant dans le monde du néo-classique était déjà arrivée dans la Ville des Ponts. Elle dit avoir pris connaissance de la nouvelle « un peu avant la conférence de presse » de jeudi matin.

Je n’avais pas de crainte quant à ma santé personnelle, mais j’étais bien consciente des recommandations d’éviter les rassemblements pour essayer de contrer la pandémie et éviter d’engorger notre système de santé , confie-t-elle en entrevue.

Selon elle, il s’agit d’une « décision responsable d’agir maintenant ».

En revanche, elle ne cache pas qu’elle aurait bien aimé performer sur la scène. Je pense que j’aurais été l’une des rares artistes à faire de la musique instrumentale, alors ça représentait une grande première. J’étais aussi en nomination dans deux catégories, dont l’album de l’année.

J’allais en quelque sorte représenter ce style de musique et j’avais très hâte de le faire, mais c’est la vie. Alexandra Stréliski, artiste

À savoir si le gala devrait être repris dans un avenir rapproché, Alexandra Stréliski estime que cette décision est entre les mains des organisateurs.

C’est une grosse décision hors de mon contrôle, mais c’est certain que j’aimerais que ce soit remis un peu plus tard. Sinon, j’aimerais que mes prix me soient envoyés par la poste , a-t-elle conclu en riant.

Alexandra Stréliski voulait « représenter » le style de musique qu'elle préconise, soit le néo-classique (archives). Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

Avec les informations de Raphaële Frigon