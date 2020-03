Coronavirus: le Nouveau-Brunswick n’exclut pas de fermer les écoles

On a des discussions sur ce qui arrive dans les autres pays, sur ce qui arrive dans les autres provinces quant aux conditions pour fermer une école , explique la Dre Jennifer Russell.

Les autorités sont aussi à se renseigner sur les critères pour éviter la transmission de la maladie.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a annoncé mercredi que le Nouveau-Brunswick compte son premier cas présumé de COVID-19, le nouveau coronavirus. Photo : Radio-Canada

C'est des choses qu'on planifie, qu'on discute au fur et à mesure de que les choses changent , ajoute-t-elle.

À lire aussi : Ce que vous devez savoir sur la COVID-19 en Atlantique

L'Ontario a décrété jeudi la fermeture de toutes ses écoles publiques de niveau primaire et secondaire jusqu'au 5 avril. L'Ontario est la province canadienne la plus touchée par la pandémie de coronavirus. Le ministre de l'Éducation du Québec se refuse quant à lui à prendre de telles mesures pour l'instant .

Des activités scolaires annulées

Un grand nombre d’activités parascolaires et d’événements scolaires sont annulés à compter du jeudi 13 mars, et ce, jusqu’au 23 mars, a indiqué le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick.

Les activités annulées sont toutes celles qui impliquent des interactions entre les élèves de différentes écoles, et celles entre des élèves et le reste de la communauté.

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, lors d'une conférence de presse sur les mesures de précaution à prendre en milieu scolaire à l'égard de la COVID-19, le 6 mars 2020. Photo : Radio-Canada

Celles qui n’impliquent que les élèves d’une même école peuvent se dérouler comme prévu, précise le ministère.

De plus, les installations scolaires ne sont plus accessibles au public pour la tenue d’activités communautaires, ont décidé les districts scolaires francophones de la province.

La semaine dernière, le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a interdit l’accès aux écoles publiques durant 14 jours à tous ceux qui sont revenus d’un voyage à l’étranger après le 8 mars.

Ligne téléphonique

Le ministère de l’Éducation a ouvert une ligne téléphonique pour répondre aux questions des parents et du public au sujet des mesures prises dans les écoles et les centres de la petite enfance. Le public est invité à téléphoner au 1 844-288-3888 de 7 h à 21 h.

Les rassemblements déconseillés

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a recommandé l'annulation des rassemblements « non essentiels » de plus de 150 personnes jusqu'à ce que la province soit en mesure de mieux déterminer les risques.

Le Nouveau-Brunswick est la première et la seule province atlantique à recenser un cas confirmé du nouveau coronavirus.