Info-Santé 811 ne suffit pas à la demande

Le ministère de la Santé confirme que son système téléphonique éprouve des difficultés techniques et que des mesures seront mises en place pour améliorer la situation.

Info-Santé compte 100 infirmières pour répondre au téléphone partout dans la province. Elles sont débordées par le volume d'appels.

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et services sociaux a dénoncé la situation à l'Assemblée nationale.

Des citoyens ont dit attendre plus d'une heure trente, ce qui est le temps d'attente en ce moment. D'autres citoyens ont dit avoir dû appeler deux, trois, quatre fois avant de finalement pouvoir rejoindre quelqu'un , a lancé André Fortin.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a expliqué que le service serait amélioré.

On a eu une augmentation très importante des appels et nous y voyons maintenant. À partir d'aujourd'hui, le service va être amélioré, on va ajouter 20 postes graduellement.

Danielle McCann