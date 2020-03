Mises à pied chez Zenabis : des travailleurs d’Atholville perdent leur emploi

Le producteur de cannabis Zenabis a annoncé mercredi la mise à pied de 22 % de son personnel. C’est plus de 700 employés de Zenabis qui perdent leur emploi, mais l’entreprise ne précise pas le nombre de travailleurs touchés à l’usine d’Atholville, au Nouveau-Brunswick.

L’entreprise a aussi des usines à Stellarton en Nouvelle-Écosse et à Delta et Langley en Colombie-Britannique.

Dans une courte déclaration écrite, le directeur général du marketing de Zenabis, Mandeep Khara, déclare que la compagnie a été forcée de prendre cette décision, qui touche toutes ses usines, pour atteindre la rentabilité.

Il y a au moins quelques dizaines de travailleurs au Nouveau-Brunswick qui ont été congédiés. Mercredi après-midi, ceux-ci ont appris la mauvaise nouvelle et on leur a demandé de quitter les lieux immédiatement, sans même leur laisser le temps de ramasser leurs effets personnels.

L'usine de Zenabis à Atholville Photo : Radio-Canada

Le maire d’Atholville, Michel Soucy, a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Un représentant de la compagnie lui a expliqué au téléphone que Zenabis désirait se repositionner .

On m'a dit qu'il n'y aura pas d'impact sur la production. On me dit qu'on veut continuer avec la même production sauf qu'il fallait trouver des façons de réduire les dépenses , dit M. Soucy.

Le chef de la direction de Zenabis, Kevin Coft, le 20 novembre 2017 à Atholville. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Même le maire n'a pas réussi à savoir combien d'emplois ont été supprimés dans sa communauté. Le pourcentage, ils ont dit : plus bas que 22 %. Maintenant, on ne veut pas me dire le nombre d'employés que ça représente , mentionne-t-il.

Il y avait de 450 à 475 employés à l’usine d’Atholville, selon M. Soucy.

D’après le reportage de Serge Bouchard