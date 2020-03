Une semaine consacrée aux nouveaux arrivants de l'Abitibi-Témiscamingue

Quelque 436 nouvelles personnes ont fait leur arrivée dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue au cours des 18 derniers mois. Partout dans la région, ces personnes sont mises à l'avant-plan dans le cadre de la Semaine à la découverte de l'Abitibi-Témiscamingue et des nouveaux Témiscabitibiens.

Nadiath Tabe s’est établie au Témiscamingue en novembre dernier, persuadée que c’est ici qu’elle voulait commencer sa carrière d’agronome. Je trouve que c’est une très belle région à découvrir et j’aime bien la qualité de la vie qu’on a ici , raconte-t-elle.

Originaire du Bénin en Afrique de l’Ouest, le choc culturel n’a pas trop été difficile et l’adaptation non plus. Les gens sont assez accueillants, dès qu’on fait les premiers pas. Ils n’ont pas de mal à ce que les gens s’ouvrent à nous , affirme cette dernière.

Depuis 18 mois, des centaines de nouveaux arrivants comme Nadiath ont choisi l’Abitibi-Témiscamingue comme territoire d’accueil. Ils ont tous un bagage et une raison différente.

On s’imagine que les nouveaux Témiscamiens sont tous issus de l’immigration, mais pas forcément. On en a qui viennent de Montréal, de Joliette ou des Laurentides. Ça représente une partie l’immigration, mais il y en a qui viennent du Québec aussi , relate l’agente de migration pour Place aux jeunes du Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue, Marion Hallée.

Accueillir et retenir

La semaine thématique organisée par les Carrefours jeunesse emploi de la région vise justement à ce que les nouveaux arrivants puissent échanger entre eux, d’une MRC à l’autre. Elle sert aussi à mettre un visage sur ces personnes qui occupent le territoire.

C’est toujours pour les retenir. On veut leur dire qu’ils peuvent être au Témiscamingue, mais qu’en Abitibi, il y a aussi de belles choses à visiter. On veut leur démontrer la diversité du territoire , explique l’agente de projet multiculturel au CJET, Édith Kpodékon.

Une soixantaine d’activités ont été organisées au cours des 18 derniers mois dans la région pour favoriser l’accueil et la rétention des nouveaux arrivants.