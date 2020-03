Quelques conseils pour diminuer l’anxiété des enfants face à la COVID-19

Les enfants n’ont pas tous la même capacité de compréhension alors il est important que les parents ajustent leurs explications selon l’âge de l’enfant à qui ils s’adressent, explique Mme Gagnon.

Ne pas contrôler une situation peut faire augmenter l’anxiété, c’est pourquoi la psychologue suggère aux parents d’expliquer à leur enfant qu’il peut utiliser des outils et des comportements qui le protégera de la COVID-19. Par exemple, se laver les mains, ne pas toucher les choses ou encore ne pas donner de câlins aux amis devient en quelque sorte un antidote à sa peur.

Pour Sophie Gagnon, un des principes de base à appliquer avec les enfants est de ne pas leur communiquer des informations qui vont au-delà de leurs questionnements au moment où ils les communiquent.

Ce principe amène la psychologue à mettre en garde les parents qui ont des enfants d’âges différents de ne pas discuter ouvertement de toutes leurs préoccupations. Un enfant de 5 ans ne comprend pas les choses de la même manière qu’un enfant de 10 ans, explique-t-elle. Alors, il est primordial de discuter de la situation avec chaque enfant séparément.

Comme les informations diffusées dans les différents médias peuvent être difficiles à comprendre pour certains enfants, il est préférable, selon Mme Gagnon, de ne pas les exposer aux différents bulletins d’informations.

Si pour calmer son anxiété, l’enfant demande à comprendre, il est préférable de s’asseoir avec lui et de lui expliquer ce qu’il veut savoir.

On ne doit pas croire que parce qu’un enfant semble bien informé, son anxiété sera pour autant apaisée. C’est pourquoi le canal de communication doit être constamment ouvert.

Le parent peut par exemple aborder l’enfant en lui disant : j’aimerais que tu me dises toutes les choses que tu as entendues et qui te font peur. Tu penses quoi de ça toi? Alors voici comment nous, maintenant, on va décider des choses.

Sophie Gagnon