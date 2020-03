COVID-19 : Le Nord ontarien continue de se mobiliser

Elles s’assurent d’avoir les installations, l’équipement et le personnel nécessaires pour accueillir toute personne présentant des symptômes de la COVID-19.

Du côté de Timmins, une ou plusieurs cliniques seront désignées sous peu pour s’occuper de la détection des cas potentiels, indique Chantal Riopel, infirmière en chef du Bureau de santé publique Porcupine.

La planification veut vraiment dire être capable de sécuriser un site et aussi les ressources humaines pour être capable de travailler [au] site , explique Madame Riopel.

Nous n’attendons pas nécessairement le premier cas pour ouvrir le site. Chantal Riopel, infirmière en chef du Bureau de santé publique Porcupine

Le bureau de santé Porcupine communique de façon régulière avec les autorités des neuf communautés qu'elle administre au sujet de la préparation concernant le coronavirus. Photo : Radio-Canada

La préparation signifie que nous sommes en mesure de passer à un niveau supérieur, si nécessaire , explique Alex McDermid, spécialiste des relations publiques pour le Bureau de santé du district de North Bay Parry Sound.

Par exemple, si nous recevons un afflux d’appels avec des questions sur la COVID-19, nous pourrions utiliser des ressources au sein de l’unité de santé pour garantir un temps de réponse rapide.

Est-ce qu’il y a des subventions du gouvernement pour pouvoir nous aider dans les instances où on aurait besoin d’avoir de la main-d’œuvre? , se demande Angie Manners, infirmière en chef et gestionnaire du programme de maladies infectieuses du Bureau de santé publique Timiskaming.

Dans le Témiscamingue ontarien, 12 personnes ont été testées pour le coronavirus jusqu’à maintenant, selon Mme Manners. Aucune de ces personnes n’a été testée positive.

La région se remet à peine d’une vague de coqueluche, avec 41 cas confirmés de cette maladie.

On se prépare avec nos partenaires communautaires , dit Mme Manners. Comment fournir l’appui aux gens qui en ont besoin et comment disséminer l’information [...] pour que tout le monde ait le même message?

Une table régionale de planification et de mise en œuvre a été est mise en place dans le Nord. Le ministère ontarien de la Santé, les bureaux de santé publique locaux et autres experts de la santé y collaborent.

Ils tiennent au moins une réunion par semaine.

Pas de recommandations concernant la tenue d'événements

Pour l’instant, on n’encourage pas les municipalités à annuler leurs événements , explique Chantal Riopel du Bureau de santé publique Porcupine.

L'Université Laurentienne de Sudbury a tout de même décidé d'annuler jusqu'à dimanche toutes les activités sur son campus et d'offrir ses cours en ligne, malgré les défis que cela représente.

On ne veut pas que les gens s’alarment à ce moment-ci et il n’y a aucun cas qui a été déclaré ici à Kapuskasing , affirme le directeur général de la Ville de Kapuskasing, Guylain Baril. On n’est pas à l’abri de ça par contre.

Le directeur général de Kapuskasing, Guylain Baril, indique que les élus discuteront de la possibilité de tenir leurs réunions à distance. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

C’est pour ça qu’on se prépare au cas où la pandémie prendrait de l’ampleur. Mais on ne fait pas ça pour alerter les gens. On fait ça pour être prêt. Guylain Baril, directeur général de la Ville de Kapuskasing

Les maires de North Bay et du Grand Sudbury ont choisi de s'isoler et de limiter les contacts avec la population.

Les bureaux de santé publique recommandent à la population de surveiller l’apparition de symptômes ressemblants à ceux de la COVID-19, comme de la toux, de la fièvre et des maux de tête.

Cette affiche préparée par la province a été installée au terminus d'autobus du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morin-Lefebvre

Toute personne qui présente de tels symptômes devrait communiquer avec la clinique ou l’hôpital à proximité pour planifier un test de dépistage.

Avec les informations de Mathieu Grégoire et Gabrielle Morin-Lefebvre