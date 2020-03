Voici ce qu’il faut savoir si vous pensez avoir la COVID-19 au Manitoba

Faut-il s’inquiéter?

Le médecin hygiéniste en chef, Dr Brent Roussin, rappelle que nous ne sommes pas démunis face au virus .

La peur et la panique ne nous aident pas. Une bonne préparation et de l’information fiable, oui. Dr Brent Roussin, hugi.éniste en chef du Manitoba

De son côté, le ministre Friesen confirmait jeudi que des échantillons d'une personne qui pourrait avoir contracté la maladie ont été envoyés au Laboratoire national de microbiologie. Deux autres cas présumés ont été annoncés en fin de journée.

En date du 12 mars, un peu plus de 400 Manitobains ont été testées et de nombreux autres tests sont en cours.

La province fait les jeudis des mises à jour hebdomadaires au sujet des tests.

Cette image montre le SARS-CoV-2 (jaune), le virus qui cause la COVID-19, qui se développe à la surface de cellules (bleu/rose) cultivées en laboratoire. Photo : NIAID-RML

Comment se protéger?

Les responsables de la santé publique demandent à tous les Manitobains de pratiquer des techniques d’isolement :

Minimiser les contacts prolongés (plus de 10 minutes) ou rapprochés (une distance de moins de deux mètres) avec les étrangers.

Éviter les poignées de mains et autres salutations qui impliquent de se toucher.

Désinfecter fréquemment les surfaces.

Penser à annuler des voyages et des sorties dans des endroits bondés, en particulier si vous êtes à risques.

Se laver les mains souvent avec du savon et de l’eau tiède en les frottant l’une contre l’autre pendant 20 secondes, et les sécher complètement.

Tousser et éternuer en vous couvrant la bouche avec un papier mouchoir (jetez-le par la suite), dans le pli de votre coude ou dans le haut de votre bras.

À regarder : En vidéo : comment bien se laver les mains pour éviter la propagation du coronavirus

Si vous êtes malade, restez à la maison si les symptômes sont légers. Si vous avez des enfants, assurez-vous qu’ils ne partagent pas avec d’autres la nourriture, les boissons et tout autre chose qu’ils mettent dans leur bouche.

Ces simples mesures peuvent atténuer la propagation du virus, selon le ministre Friesen.

Le docteur Brent Roussin est le médecin en chef du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Brent Roussin rappelle que le virus se transmet presque exclusivement à travers un contact physique avec une personne infectée qui présente des symptômes. Les risques sont plus grands quand on est exposé de trop près et trop longtemps avec quelqu’un qui est malade.

Voyager ou ne pas voyager? Les voyages sont un pensez-y bien. Pouvez-vous revoir vos plans de voyage? Si vous voyagez, tentez de prévoir ce que vous feriez si vous tombez malade en voyage, et comment vous pourriez vous mettre en isolement.

La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu indiquait, plus tôt en février, qu’il serait sage de mettre de côté une semaine de provisions en nourriture et médicaments. La semaine dernière, le ministre de la Santé du Manitoba ne croyait pas nécessaire de faire des réserves de nourriture mais rappelait la nécessité d’avoir suffisamment de médicaments d’ordonnance.

Que faire si on pense avoir la COVID-19?

N’allez pas dans un établissement de santé si vous n'avez pas de symptôme de COVID-19.

En présence de symptôme, il faut appeler Info Santé au 204-788-8200 or 1-888-315-9257.

Des infirmiers et infirmières répondent à toute heure du jour et de la nuit. La province a ajouté un bouton “coronavirus” parmi les options automatiques du système d’appel, ce qui permet de diriger le vôtre au bon endroit et d’accélérer le temps de réponse.

L’infirmière vous posera une série de six questions sur vos symptômes, votre historiques de voyages et sur la possibilité d’avoir été exposé au virus

Selon vos réponses, on pourra vous recommander d'observer vous-mêmes le développement de symptômes, de vous placer en auto-isolement ou encore de vous rendre dans une clinique pour vous faire tester.

Si vous devez aller à l’hôpital, il faut appeler pour prévenir l’hôpital de votre arrivée. Sur place, vous recevrez un masque et vous serez placé en isolement pour éviter la propagation du virus.

Si c’est un cas d'urgence, la province conseille de composer le 911 avant de vous rendre aux urgences ou à une clinique de soins d’urgence.

Comment les tests fonctionnent au Manitoba?

Pour le moment, les tests sont administrés seulement aux patients qui présentent des symptômes. Les tests sont offerts aux cliniques Access Winnipeg ouest et Access Winnipeg Fort Garry, ouvertes du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h et le samedi et dimanche de 9 h à 16 h.

À l’extérieur de ces heures d’opérations, vous devez vous rendre dans un centre de soins urgence ou dans une salle d’urgence.

D’autres sites seront ouverts la semaine prochaine ailleurs dans la province.

Le test consiste en un prélèvement (dans le nez et la gorge) envoyé au laboratoire provincial Cadham. Si le résultat est positif, le test est envoyé au Laboratoire national de microbiopogie pour une confirmation. Les résultats sont disponibles dans les 24 heures.

Un employé dans un laboratoire spécialisé dans le test d'acide nucléique sur le COVID-19. Photo : Associated Press

En attendant les résultats, on vous demandera de vous mettre en auto-isolement ou en auto-observation. Cette période d'attente peut être stressante. Santé Manitoba vous encourage à maintenir des contacts à distance avec vos amis et votre famille, et à vous focaliser sur vos tâches ou vos loisirs pendant que vous attendez.

Comment fonctionne l’auto-observation et l’auto-isolement?

Si vous avez été exposé au virus mais n'avez pas de symptômes, on pourrait vous demander d'observer vous-mêmes l’apparition de symptômes éventuels ou de vous mettre en quarantaine à la maison. On vous demandera de prendre votre température deux fois par jour. En cas de fièvre de plus de 38 °C ou plus, et en présence d’autres symptômes, vous devez vous isoler tout de suite des autres personnes et vous faire tester.

Appeler Info Santé si vous ressentez : fièvre, toux, souffle court, difficulté à respirer, douleurs musculaires, faiblesse, maux de tête, mal de gorge, écoulement nasal ou diarrhée.

La plupart des gens qui ont la COVID-19 présenteront des symptômes légers. Ces personnes peuvent se placer en quarantaine à la maison plutôt que d'aller à l’hôpital, qu'on réserve aux cas plus graves.

S’auto-isoler signifie rester à la maison et éviter les situations où vous pourriez infecter quelqu’un d’autre. Essentiellement, vous ne pouvez aller nulle part et vous devez limiter vos contacts avec des gens qui n’ont pas été exposés au virus, y compris des membres de votre famille.

On rappelle l'importance de porter un masque si l'on a de la fièvre et de la toux. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Demandez de l’aide pour votre épicerie et demandez aux gens qui vous aident qu’ils déposent les paquets à l’extérieur, devant votre porte, où vous pourrez les récupérer.

Évitez les contacts avec les gens qui vivent dans votre foyer, ce qui signifie : ne pas partager des articles de ménage, rester dans une pièce à part, maintenir un espace de deux mètres avec une autre personne, nettoyer tout de suite les surfaces que vous touchez (toilette, poignées de porte), se laver les mains souvent et aérer la maison (en ouvrant les fenêtres par exemple).

La province est-elle bien équipée?

En date du 12 mars, la province dispose de 243 ventilateurs pour les malades et en a commandé 20 autres. Le ministère dresse un inventaire de son équipement et planifie ses besoins comme le font l’ensemble des ministères de la Santé au pays. L'équipement médical qui protège le personnel ou les patients comprend par exemple les masques N95, respirateurs, gants, vêtements et lunettes de protection.

La province a annoncé aussi un investissement de 35 millions de dollars pour l'achat de matériel et d’équipement pour les différents types d'établissements de santé dans la province, y compris les centres de soins personnels.

La Province, qui favorise une stratégie permettant de contenir la propagation du virus, prévoit aussi une depuis le 12 mars une réponse plus robuste à la propagation du virus, en augmentant la capacité du système, ajoutant du personnel médical et en testant plus de personnes.

Les hôpitaux se préparent aussi à l’afflux de patient souffrant de la COVID-19, notamment en préparant des chambres à pression négative, où la ventilation est contrôlée. La province compte 12 de ces salles dans les 5 régions sanitaires et dispose aussi de chambres à pression positive, pour les patients au système immunitaire affaibli.