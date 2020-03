COVID-19 : Kevin Vickers demande un report du vote sur le budget du Nouveau-Brunswick

Le budget 2020-21 du gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs, minoritaire à l’Assemblée législative, a été déposé mardi dernier. Si le budget était défait lors du vote prévu la semaine prochaine, cela pourrait précipiter le Nouveau-Brunswick en campagne électorale.

Ces derniers jours, on a beaucoup discuté de la possibilité d'une élection provinciale, si le budget est défait la semaine prochaine , explique le chef libéral Kevin Vickers dans une déclaration écrite, jeudi. Dans cette optique, compte tenu de la situation actuelle qui est sans précédent, notre parti appuierait une initiative du gouvernement visant à reporter le vote sur le budget de la semaine prochaine à une date ultérieure , affirme-t-il.

Il ne faut pas confondre le discours politique avec l'inquiétude grandissante du public concernant le coronavirus , estime Kevin Vickers.

Jeudi, un premier cas de COVID-19 a été confirmé au Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’une femme dans la cinquantaine récemment rentrée de France. Elle a été placée en isolement à son domicile, dans le sud-est de la province.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Kevin Vickers a déjà annoncé l’intention des libéraux de voter contre le budget progressiste-conservateur. Il n’est pas certain que cela suffirait à faire tomber le gouvernement, puisque certains élus des partis d’opposition, notamment le député libéral Gerry Lowe, envisagent d’appuyer ce budget.

Dans son intervention jeudi, le chef libéral a par ailleurs exhorté les Néo-Brunswickois à suivre les conseils des responsables de la santé publique, sous la conduite de la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef de la province.

Jeudi, le gouvernement Higgs a annoncé la création d’un comité spécial pour surveiller l’évolution du coronavirus. Ce comité non partisan est formé du premier ministre Blaine Higgs, du ministre de la Santé Hugh Flemming, de la ministre du Développement social Dorothy Shephard, du ministre de la Sécurité publique Carl Urquhart, du ministre de l’Éducation Dominic Cardy et des trois chefs des partis d'opposition représentés à Fredericton : Kris Austin de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, David Coon du Parti vert et Kevin Vickers du Parti libéral.