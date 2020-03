Les établissements scolaires de la région fermés vendredi

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets annonce la fermeture de tous ses établissements pour la journée de vendredi. Cette directive implique les écoles primaires et secondaires, les centres de formation générale des adultes et de formation professionnelle. Les services de garde seront fermés et le personnel doit rester à la maison. Seul le personnel de conciergerie est appelé à se présenter au travail puisque la Commission scolaire profitera de cette fermeture pour procéder à une désinfection des surfaces dans tous ses établissements.

Les mesures sont les mêmes à la Commission scolaire De La Jonquière qui suspend tous les cours.

À la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, les cours sont suspendus dans les écoles primaires et secondaires de même que dans les centres de formation générale des adultes et de formation professionnelle en raison des mesures préventives demandées par le gouvernement du Québec. Les services de garde et les services administratifs demeurent ouverts.

Du côté de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, une journée pédagogique était déjà prévue à l’horaire. C’est donc dire que les élèves n’avaient déjà pas à se présenter à l’école. Par contre, le personnel sera appelé au travail comme il était prévu. La décision touche toutes les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire. La situation sera réévaluée la semaine prochaine. Les centres de formation aux adultes demeurent cependant ouverts. La Commission scolaire estime respecter les directives du ministère.

Le Séminaire de Chicoutimi, l'ÉcolACTion et La petite école Vision Saguenay seront aussi fermés. Au Séminaire, près d'une centaine d'élèves ainsi que plusieurs membres du personnel, qui avaient voyagé pendant la semaine de relâche, ont été renvoyés à la maison pour une période de deux semaines après leur date de retour au Québec.

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix sera également fermé vendredi.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, n'envisage pas pour l'instant de forcer la fermeture des écoles du Québec.

L'UQAC et les cégeps

L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a aussi annoncé qu'elle fermait ses portes de manière préventive, et ce, jusqu'à dimanche.

L'Université du Québec à Chicoutimi Photo : Radio-Canada

Cette mesure s'applique à tout le campus de même qu'à l'École NAD de Montréal et au Centre d'études universitaires de l'est de la Côte-Nord à Sept-Îles.

Le Pavillon sportif est également inaccessible.

La décision a été prise puisqu'il y aurait des cas potentiels de coronavirus au sein de la communauté universitaire. L'établissement ne donne toutefois pas davantage de détails sur le nombre de personnes en attente d'un diagnostic.

Les activités devraient reprendre à 6 h lundi.

Quant aux cégeps de la région, ils ont aussi décidé de fermer leurs portes vendredi.