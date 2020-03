Qu’est-ce qui est annulé à cause du coronavirus?

Les annulations dans le milieu du spectacle se multiplient depuis que le gouvernement québécois a demandé jeudi l’annulation de l’ensemble des événements publics de plus de 250 personnes, dans le but d’endiguer la pandémie mondiale de COVID-19.

Cette mesure draconienne qui fait écho à de mesures semblables prises à l’international. Rappelons qu’en France, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits, tandis qu’aux États-Unis des événements d’envergure ont été annulés, dont le festival South by Southwest, au Texas, ou encore reportés, comme le festival de musique Coachella.

Et au Québec, la liste d’événements culturels annulés ne cesse d’allonger depuis l’annonce du gouvernement Legault, sur l’heure du midi. En voici plusieurs, dont la liste n’est évidemment pas exhaustive.

Dès jeudi soir, la Place des Arts met fin à tous ses spectacles et autres activités publiques jusqu'à nouvel ordre.

Le Grand Théâtre de Québec annule aussi tous les spectacles prévus dans les salles Louis-Fréchette et Octave-Crémazie et ce, jusqu’au 29 mars.

Théâtre

Idem pour les représentations des 3 soeurs au Théâtre du nouveau monde (TNM), à Montréal, sont annulées.

À Montréal également, le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui a pris la décision d’annuler la représentation de sa pièce Ceux qui se sont évaporés jeudi soir.

À Québec, le théâtre du Trident suspend sa pièce Roméo et Juliette jusqu’au 29 mars, mais les Conservatoires de musique et d’art dramatique de Québec et la Fondation du Conservatoire ont pris la décision de l’annuler.

Cinéma

Du côté des festivals de cinéma, le Festival REGARD du Saguenay et le Festival de film sur l’art (FIFA) sont annulés. Quant au Festival du film de l'Outaouais, qui devait commencer le 19 mars, il est reporté.

La sortie du film québécois Tu te souviendras de moi, réalisé par Éric Tessier, a été reportée. Des premières de ce film devaient avoir lieu ce soir à Chicoutimi, puis à Trois-Rivières, Montréal, à Sherbrooke et à Gatineau.

Humour

Le milieu de l’humour se conforme également à la volonté du gouvernement québécois.

François Bellefeuille annule les spectacles qu’il devait donner jeudi et vendredi à Trois-Rivières et Sainte-Thérèse. Ceux de Montréal, de L’Assomption et de Québec sont reportés.

Martin Petit reporte ses spectacles prévus jeudi et samedi à Brossard et à Sainte-Thérèse.

De son côté, Louis-José Houde reporte également trois spectacles prévus à Montréal et à Brossard au mois de mars.

Boucar Diouf devait se produire à Gatineau jeudi soir, mais cet événement est annulé.

Quant à Julien Lacroix, il a écrit sur sa page Facebook que son spectacle de jeudi soir à Sainte-Thérèse n’aura pas lieu.

Musique

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) annonce l’annulation des 11 concerts prévus jusqu’au 5 avril prochain. Le concert, qui devait être donné au Carnegie Hall, à New York, le 24 mars prochain, est également annulé.

Les Trois Accords devaient chanter samedi à Saint-Bruno, mais le groupe ne montera pas sur scène. Le concert est reporté à une date ultérieure.

Dans un communiqué, Les Productions Martin Leclerc interrompt les tournées de ses spectacles musicaux Pour une histoire d’un soir, Les Immortels, Kaïn - Je viens d'ici, Michel Louvain - La belle vie, Brigitte Boisjoli, Nathalie Simard : L'amour a pris son temps et L'anamour : Laetitia chante Hardy.

Musico Spectacles a également décidé de reporter tous les spectacles prévus jusqu’au 12 avril, ce qui compte ceux de 2 Frères, Bruno Pelletier, Corneille, Lara Fabian, Marc Dupré, Mario Pelchat, Paul Daraîche et American Story 2 : Les années Woodstock.

Le concert du groupe Anti Flag, qui devait se produire ce soir à l’Astral, à Montréal, est lui aussi annulé.

Cirque

Les arts du cirque sont aussi touchés par la mesure. La TOHU a annoncé l’annulation du Tournoi de l’impro cirque, qui devait avoir lieu du 12 au 14 mars, ainsi que des spectacles Esencial du 21 et 22 mars et Hotel Paradiso, du 28 avril au 3 mai.

Du côté du Cirque du Soleil, on savait déjà que leurs spectacles en France et en Californie étaient annulés. Quant au spectacle Sous un même ciel, qui devait être lancé le 23 avril prochain, le Cirque en est à évaluer la situation. Nous prendrons donc les décisions qui s’imposent au moment opportun , a-t-on fait savoir par courriel.

Événements

Le salon du livre de Trois-Rivières, qui devait s’étaler du 26 au 29 mars, est annulé.

Idem pour le gala des prix Juno, qui devait avoir lieu dimanche à Saskatoon, et pour les prix Écrans canadiens, qui devaient être remis le 29 mars. L’ensemble des activités prévues à Toronto, Montréal et Vancouver en lien avec la Semaine du Canada à l’écran sont aussi annulées.

Ce qui est maintenu

Certains événements sont maintenus malgré les nouvelles mesures de préventions actuelles.

La capacité du Théâtre de Quat’Sous étant de 170 sièges, la représentation de sa pièce Courir l’Amérique est maintenue jeudi soir.

Les cinémas restent également ouverts. Cineplex a publié un communiqué jeudi indiquant avoir pris des dispositions en matière d’hygiène afin d’assurer la sécurité sanitaire dans ses salles de cinéma.

Pour le moment, le Gala Artis, qui récompense le milieu télévisuel, n’a pas été annulé.

Du côté des Francouvertes, les phases préliminaires du concours qui se déroulent jusqu’au 30 mars auront toujours lieu, mais les admissions seront limitées à 249 personnes pour le moment. « Arrivez tôt et lavez-vous fréquemment les mains ! », a-t-on annoncé sur Facebook.