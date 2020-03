En isolement pour le coronavirus? Voici quoi faire

Alors que les organisations multiplient les directives pour éviter la propagation du coronavirus, de plus en plus de personnes seront placées en isolement. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Si vous êtes l'une des personnes touchées, voici la marche à suivre.

1. Ne quittez pas la maison

Sauf en cas d'urgence, vous devez rester à la maison en tout temps. Abstenez-vous de fréquenter tout lieu public, y compris le supermarché. Si nécessaire, faites livrer vos denrées à votre porte, directement.

La direction de la Santé publique de la Capitale-Nationale recommande de reporter tout rendez-vous médical non urgent. Si vous devez absolument aller à l'hôpital ou chez le médecin, contactez le service Info-Santé 811.

Indiquez à l'infirmière que vous êtes en isolement en raison du coronavirus afin qu'elle puisse joindre les autorités concernées. Surtout, n'utilisez pas les transports en commun.

2. Isolez-vous complètement des membres de la famille

Bien que la tentation soit forte de rester en contact avec les autres membres du foyer, vous devez demeurer seul dans une pièce fermée, et ce, le plus souvent possible. Cela signifie aussi de manger et de dormir seul dans cette pièce.

Lorsque vous devez sortir de cette pièce, portez un masque et respectez une distance de deux mètres avec les autres personnes présentes à la maison. Il est aussi recommandé que les autres membres de la famille portent un masque en votre présence.

Si cela est possible, utilisez une salle de bain différente de celle des autres membres de la famille. N'accueillez personne de l'extérieur de la maison, sauf s'il s'agit d'un aidant naturel, par exemple.

Si une personne vous assiste dans vos activités quotidiennes - aller à la toilette, vous déplacer, vous aider à manger, etc. ce devrait toujours être la même. Elle ne doit pas être malade elle-même. Elle doit mettre un masque, des gants jetables et se laver régulièrement les mains.

3. Ne partagez rien

Si vous devez tousser ou éternuer, faites-le dans un mouchoir jetable dont vous disposerez immédiatement dans une poubelle idéalement munie d'un couvercle. Lavez-vous les mains chaque fois.

Il est recommandé d'utiliser du papier jetable pour sécher vos mains ou, à tout le moins, d'avoir une serviette utilisée uniquement par vous-même.

Évitez tout partage des objets du quotidien : vaisselle, ustensiles, vêtements, etc. Après un repas, votre vaisselle devrait être lavée immédiatement ou placée dans le lave-vaisselle.

4. Nettoyez et désinfectez régulièrement

Les objets que vous touchez devraient être lavés au moins une fois par jour : rampes, poignées de porte, comptoirs, toilette, interrupteurs, etc.

Autant que possible, les endroits qui vous sont réservés pour votre isolement devraient être nettoyés par vous-même. Un mélange composé d'une partie d'eau de Javel pour neuf parties d'eau peut être utilisé pour la désinfection.

Les autres endroits de la maison peuvent être nettoyés par un autre membre de la famille, qui doit toutefois prendre des précautions : porter des gants jetables, éviter le contact direct avec les vêtements souillés de la personne isolée, éviter de se toucher le visage et se laver régulièrement les mains.

La direction de la Santé publique de la Capitale-Nationale recommande aussi d'aérer régulièrement la maison en ouvrant une fenêtre, si la météo le permet, surtout dans les espaces communs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Comment freiner la propagation du coronavirus. Photo : Iconfinder

5. Surveillez vos symptômes

Même si vous êtes en isolement de manière préventive, prenez votre température chaque jour, à la même heure. Un thermomètre devrait vous être réservé ou, à tout le moins, être désinfecté après chaque utilisation.

Surveillez particulièrement les symptômes tels que la fièvre, la toux, l'essoufflement, les douleurs à la poitrine, la diarrhée, les vomissements importants et la fatigue inhabituelle.

Si ces symptômes apparaissent ou s'aggravent, contactez Info-Santé 811.