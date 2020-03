La LHJMQ suspend ses activités

La LCH [Ligue canadienne de hockey] et les trois ligues régionales prennent très au sérieux la santé et la sécurité de ses joueurs, ses partisans, ses bénévoles, son personnel et du grand public , apprend-on dans un communiqué.

La LCH y annonce que le reste de la saison 2019-2020 et toutes les activités de hockey doivent être interrompues jusqu’à nouvel ordre .

Il s'agit d'un décalage et non d'une annulation de la saison et des séries éliminatoires, fait savoir le Phoenix dans un communiqué. Aucun remboursement ne sera accordé pour le moment. Les détenteurs de billets doivent donc les conserver.

La région compte trois équipes, à savoir le Phœnix de Sherbrooke, les Tigres de Victoriaville et les Voltigeurs de Drummondville.

Le Phœnix de Sherbrooke est actuellement au premier rang du classement de la LHJMQ et se place également au premier rang au Canada.