COVID-19 : le festival de robotique FIRST devant se tenir au stade olympique est annulé

La compétition internationale de robotique FIRST, qui devait accueillir plus de 1600 jeunes au stade olympique de Montréal en avril, s’ajoute à la longue liste d’événements annulés dans la métropole en raison de l’épidémie de COVID-19. Elle pourrait toutefois être reportée au mois de mai « si la situation mondiale s’améliorait », selon les responsables de l’événement.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux par le directeur régional de FIRST pour le Québec, Martin Régimbald. Les participantes et participants, âgés de 14 à 18 ans et venus des quatre coins du monde, ont travaillé plusieurs mois sur les robots qui allaient les accompagner dans la compétition.

La décision n’a pas été difficile, quand on prend en compte la santé des enfants. On l’avait déjà prise tôt ce matin, avant l’annonce du gouvernement [Legault] , explique Martin Régimbald.

Basé aux États-Unis, FIRST organise des compétitions de robotique pour les 14 à 18 ans dans 80 pays. Ses compétitions américaines ont également été annulées mercredi en raison de l’épidémie de COVID-19.

Les parents d’enfants qui devaient participer à la compétition montréalaise ont réagi positivement à l’annonce sur les réseaux sociaux.