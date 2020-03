Les experts nous disent qu'à ce moment-ci, ce n'est pas la décision à prendre , a déclaré le ministre Roberge dans un impromptu de presse dans les couloirs de l'Assemblée nationale, jeudi.

Le ministre Roberge a néanmoins précisé que toutes les discussions qu'on prend en ce moment sont en évolution. On en est toujours à discuter avec la santé publique et on se fie à ce que nous disent les experts .

Dans l'ensemble de la province, il y a 13 cas confirmés d'infection au coronavirus, dont deux sont hospitalisés. Près de 140 personnes sont sous surveillance ou en quarantaine.

Le ministre Roberge a rappelé que les élèves et les enseignants qui reviennent de voyage doivent se mettre en quarantaine et vérifier s'ils présentent des symptômes associés au coronavirus.

Les enseignants qui s'isolent ainsi pour 14 jours de manière préventive ne subiront pas de perte de salaire, a-t-il assuré. Ils ne seront pénalisés d'aucune façon.

La décision de M. Roberge de laisser les écoles ouvertes tranche avec celle prise par son homologue de la province voisine de l'Ontario.

C'est à la suite de la recommandation du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario et d'experts de la table de commandement COVID-19 que le ministre de l'Éducation a formulé une ordonnance ministérielle pour fermer toutes les écoles financées par des fonds publics dès vendredi. Les deux millions d'élèves ne se rendront pas en classe d'ici au 5 avril.

L'Ontario est la province canadienne la plus touchée par la pandémie de coronavirus.

Écoles privées fermées vendredi

Pendant ce temps, et toujours dans la foulée des bouleversements engendrés par la pandémie de coronavirus, de nombreuses écoles privées du Grand Montréal ont décidé de fermer leurs portes vendredi.

Par exemple, le Collège Jean-Eudes, dans l'est de Montréal, et les deux campus du Collège Charles-Lemoyne, à Longueuil et à Sainte-Catherine, seront fermés vendredi. Aucun cas de coronavirus n'a été détecté dans ces établissements.

La fermeture a été décidée pour laisser le temps à la direction de ces écoles d'évaluer la situation dans un contexte où des mesures ont été prises au Québec, pour contrer la propagation de la COVID-19.

Mesures à l'Université de Montréal

À l'Université de Montréal, certaines activités sont annulées, telles que les cours destinés à des groupe de 250 personnes ou plus, ou reportées. De plus, toutes les activités d'enseignement et de recherche organisées par l'Université à l'étranger sont annulées jusqu'à l'automne prochain. Et ce, que ce soit dans une zone considérée comme un foyer d'infection ou pas. L'UdeM dit évaluer au cas par cas les modalités de retour au pays pour ses étudiants actuellement à l'étranger.

L'UdeM demande à son personnel et à ses étudiants qui reviennent de voyage de se placer en isolement volontaire préventif pour 14 jours, peu importe le pays d'où ils arrivent.

L'Université impose désormais à son personnel des restrictions pour les voyages professionnels hors du Québec. Elle déconseille aussi fortement aux membres du personnel enseignant de séjourner ailleurs au Canada ou dans le monde.