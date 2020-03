La saison de hockey des Cataractes de Shawinigan suspendue

Les amateurs des Cataractes de Shawinigan, des Tigres de Victoriaville et des Voltigeurs de Drummondville devront donc patienter avant de retourner voir leur équipe. Même les entraînements sont suspendus pour les joueurs de la LHJMQLHJMQ .

À Trois-Rivières, le Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) affirme que des mesures d’hygiènes additionnelles ont été mises en place. Les routines de désinfection ont été revues. Les poignées de portes, robinets, et couvercles de poubelles sont désinfectés plus régulièrement. Des tournées complètes sont réalisées chaque 2 h. On va également ajouter des distributeurs de désinfectants pour les mains , explique la directrice des communications, Judith Picard.

À Nicolet, le centre sportif de l'École nationale de police du Québec (ENPQ) est désormais fermé, ce qui inclut le gymnase, la piscine et la salle d'entraînement.

Autres événements sportifs annulés

L'organisation Dek 3R annule tous les matchs des 222 équipes inscrites au Centre sportif Alphonse-Desjardins (CSAD)

Les équipes de la Ligue de hockey senior AAA du Québec ont appris qu’elles ne pourront pas sauter sur la patinoire ce week-end pour les matchs de demi-finales qui devaient se tenir vendredi à Louiseville et à La Tuque ainsi que samedi à Plessisville et Joliette.

Le Championnat régional de cheerleading prévu samedi et dimanche au Centre sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) est reporté. Une trentaine d'équipes provenant d’un peu partout en Mauricie y étaient inscrites.

Le Club de soccer de Trois-Rivières suspend ses activités.

Judo Québec et Judo Canada recommandent de cesser les cours de judo jusqu’à nouvel ordre.

D'après les informations de Jonathan Roberge