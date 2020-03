Le CIUSSS fait le point sur le coronavirus

Le directeur de la santé publique, Donald Aubin, s’est voulu rassurant, d'autant plus qu'il n'y a aucun cas dans la région pour le moment.

La situation dans la région, vous le voyez, n’est pas hors de contrôle, pas du tout. Donald Aubin, directeur de la santé publique

Comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété la pandémie mercredi, le Dr Aubin explique que « le réseau est passé en mobilisation supérieure ». Cela signifie que, comme ailleurs au Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean s’assure d’être prêt à réagir si des cas de coronavirus s’avèrent.

Confinement

Selon le Dr Aubin, tout est mis en place depuis janvier pour limiter la propagation. Si le personnel a des doutes quant à un cas potentiel de COVID-19, la mesure qui s’impose en ce moment est le confinement.

Ça peut paraître drastique, ça peut paraître gros puisqu'on n’a jamais vécu ça, mais ça reste quand même la meilleure façon de s’assurer qu’il n’y ait pas de propagation. Donald Aubin, directeur de la santé publique

Il précise qu’il ne sent pas d’affolement dans les cliniques. Le personnel fait son travail normalement en s’attardant aux symptômes d’allure grippale et en effectuant des tests de dépistage s’il y a des doutes quant à l’état de santé d’un patient.

Les gens ont de l’information. On est dans une phase où, s’il se présente quelqu’un, on va être en confinement . On va s’assurer que la personne, on détecte si elle est positive ou négative et, s’il y avait un positif, il s’en irait à Québec [dans un établissement désigné]. La trajectoire est bien établie. Les gens qui font partie de cette trajectoire-là sont bien formés pour répondre à l’ensemble des besoins , affirme Donald Aubin.

Il recommande à toute personne qui présentent des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 de rester chez elle et de prendre contact avec la ligne Info-Santé en signalant le 811. Cette mesure permet d’éviter de surcharger les urgences.

Les grands moyens

Afin de limiter la propagation du virus, Québec demande à tous les gens qui reviennent de l’étranger ou qui ont des symptômes d’allure grippale de se placer en isolement volontaire pour 14 jours, soit la période d’incubation du coronavirus.

Cette mesure est toutefois obligatoire pour les employés de l’État qui travaillent dans les réseaux de la santé, de l’éducation et des garderies.

Tous les rassemblements de plus de 250 personnes sont également annulés partout dans la province.