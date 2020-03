Ce que vous devez savoir sur la COVID-19 en Atlantique

Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick est la première et la seule province atlantique à recenser un cas confirmé du nouveau coronavirus.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, a annoncé ce premier cas le mercredi 11 mars en après-midi lors d’une conférence de presse. Elle l'a confirmé le lendemain, le jeudi 12 mars.

Dans la foulée, le Nouveau-Brunswick a recommandé jeudi l'annulation des rassemblements « non essentiels » de plus de 150 personnes.

De plus, le gouvernement a annoncé le jeudi 12 mars la création d’un comité spécial pour surveiller l’évolution de la situation. Ce comité non partisan est formé du premier ministre, de quatre ministres du Cabinet et des trois chefs de l’opposition.

Il a aussi suspendu tous les voyages à l’extérieur du Nouveau-Brunswick des employés de la province.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a annoncé mercredi que le Nouveau-Brunswick compte son premier cas présumé de COVID-19, le nouveau coronavirus. Photo : Radio-Canada

Mercredi, la Dre Russell a imposé une directive restreignant l’accès aux foyers de soins. Ainsi, toute personne revenant d'un voyage à l'étranger devra attendre 14 jours avant de visiter une résidence pour personnes âgées.

La semaine dernière, le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a interdit l’accès aux écoles publiques durant 14 jours à tous ceux qui sont revenus d’un voyage à l’étranger après le 8 mars.

La mesure a suscité l’incompréhension et provoqué certaines frustrations d’élèves et de parents.

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse n’a recensé aucun cas du nouveau coronavirus pour le moment.

Il y a huit endroits dans la province où les personnes qui souhaitent être testées pour le coronavirus peuvent se présenter, a précisé le médecin-hygiéniste en chef de la province, Robert Strang.

Un échantillon de salive est prélevé à l’une de ces cliniques, envoyé au laboratoire à Halifax, puis analysé au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. On demande aux citoyens d'appeler le 811 avant de se présenter à l'une de ces cliniques.

Le Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le 6 mars 2020 à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Les analyses pour obtenir un résultat devraient pouvoir être faites en Nouvelle-Écosse d'ici une semaine, a indiqué le Dr Strang.

En Nouvelle-Écosse, 57 personnes ont été testées pour le coronavirus et tous les résultats ont été négatifs, a annoncé le 12 mars le Dr Robert Strang.

Nous augmentons rapidement le nombre de personnes testées, ce qui est exactement ce que nous devons faire alors que le virus s'approche de la Nouvelle-Écosse, a-t-il signalé au lendemain de l'annonce d'un premier cas dans les Maritimes.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador a affirmé qu'il n'y avait toujours pas de cas de COVID-19 dans la province en date du jeudi 12 mars, en après-midi.

John Haggie a déclaré qu'à jeudi vers midi, 52 échantillons testés dans la province se sont révélés négatifs.

Ils ont été envoyés au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, où 33 d'entre eux ont été confirmés négatifs. Dix-neuf autres échantillons sont en attente de confirmation.

Janice Fitzgerald, la médecin-hygiéniste en chef de la province, a recommandé la suspension des voyages liés au travail des employés du gouvernement.

Huit fonctionnaires se sont isolés mercredi après être rentrés d'une conférence à laquelle assistait une personne dont la maladie a été confirmée par la suite.

Île-du-Prince-Édouard

La province insulaire ne compte aucun cas de COVID-19 pour le moment.

La plus petite province du Canada a ouvert deux cliniques de détection de la COVID-19, une à Charlottetown et une autre à Summerside.

Pour avoir accès à la clinique, les habitants de l'Île doivent composer le 811. Ils seront évalués par téléphone pour que l’on détermine s'ils doivent ou non effectuer un test.

Les habitants de l'Île invités à passer un test recevront un appel de la clinique dans les 24 heures pour fixer un rendez-vous.

Ce service est destiné aux personnes présentant des symptômes légers, ce qui est la majorité des cas pour la COVID-19.