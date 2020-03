Se droguer aux psychostimulants pour performer à l’université

Pour affronter la compétition qui règne au sein du Département de communication où il étudie, Étienne consomme des psychostimulants.

Ritalin, Vyvanse, Adderall... ces médicaments sont habituellement prescrits pour traiter le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H).

Or, Étienne n’a pas de diagnostic, donc pas de prescription. Il en prend tout de même en période d’examens dans l’espoir d’obtenir de meilleures notes.

Sa méthode : il met la moitié d’une gélule de Vyvanse de 70 milligrammes dans son café le matin - une forte dose -, puis passe la journée à étudier.

Quand je le sens que ça kick, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment motivé, ma concentration est vraiment là. Il n’y a pas grand-chose qui me distrait.

Étienne Fafard, étudiant