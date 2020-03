Coronavirus : le milieu artistique québécois en mode « urgence »

Déjà, le Théâtre du nouveau monde (TNM) à Montréal a choisi d’annuler dès ce soir les représentations des 3 soeurs qui devaient avoir lieu jusqu’au 28 mars. L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a annoncé l’annulation des 11 concerts prévus d’ici le 5 avril. Des spectacles de François Bellefeuille, Louis Josée Houde, et Martin Petit seront reportés ou annulés. De nombreux festivals – REGARD, Festival du film de l’Outaouais, Festival international du film sur l’art – ont annoncé leur annulation. Et la liste continue de s’allonger.

Impacts financiers importants

Devant de telles mesures, la situation financière du milieu artistique pourrait s’avère précaire.

C’est sûr que ça va avoir un impact. Je ne vous cacherai pas que nos membres sont nerveux et inquiets pour la suite des choses , indique Julie-Anne Richard, directrice générale de l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles, RIDEAU, qui réunit 350 salles de spectacle et festivals. RIDEAU regroupe une centaine de salles dont la capacité dépasse les 250 places. Le mot d’ordre qui leur a été envoyé : suspendre leurs activités jusqu’à nouvel ordre.

Impossible pour l’instant de chiffrer les pertes qui pourraient être enregistrées. Combien tout ça va représenter? C’est sûr qu’aujourd’hui, deux heures après l’annonce, je ne suis pas en mesure de vous le dire , ajoute Julie-Anne Richard.

Ça va fragiliser le milieu, poursuit-elle. Ce sont des pertes de capacités, comme on dit en bon français, de cash flow. Les gens qui paient leurs billets, ce sont des liquidités qui arrivent, qui servent éventuellement à contracter des spectacles pour la prochaine saison...

Revendications au gouvernement

C’est sûr que si tous les spectacles sont annulés, si effectivement les sources de revenus sont nulles, on va avoir un gros problème , indique pour sa part le secrétaire-trésorier de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Éric Lefebvre, qui est également avocat. Comme dans le domaine de tourisme, il va falloir des compensations [de la part du gouvernement]. On va faire des revendications si effectivement du jour au lendemain tous nos membres perdent leur rémunération , a-t-il assuré.

C’est d’ailleurs ce qu’a fait RIDEAU ce midi, après l’annonce du premier ministre québécois. Le regroupement a immédiatement contacté le ministère de la Culture et des Communications pour entamer des discussions sur de possibles mesures de mitigation, quelle aide d’urgence pourrait être fournie au milieu des arts.

Nous, ce qu’on a demandé à notre secteur, c’est de documenter les impacts financiers, les impacts des mesures qu’ils vont prendre, pour être capable de colliger tout ça et de faire des demandes , explique Julie-Anne Richard.

Le fardeau financier des artistes

Dans une situation comme celle-ci, le préférable est de reporter la date de spectacle plutôt que de l’annuler – et ainsi minimiser les pertes d’argent. Mais ce sera vraisemblablement impossible de le faire pour chacun des spectacles concernés.

Si pendant deux ou trois semaines, tous les spectacles au Québec doivent être annulés – et on ne sait même pas pendant combien de temps le mot d’ordre va durer – un moment donné on va manquer de dates pour poursuivre la saison, et éventuellement donner celles de l’année prochaine, rappelle la directrice générale de RIDEAU. Il va y avoir des choses qui ne fonctionneront pas nécessairement, ne serait-ce qu’en termes de calendrier de tournée pour les compagnies et les artistes.

Et si les spectacles sont annulés, les artistes ne sont pas forcément payés. Dans plusieurs conventions collectives, comme celles de l’Union des artistes, APASQ, ADISQ, il est prévu que lorsqu’il y a des cas de « force majeure », le contrat peut être résilié sans frais, explique l’avocate spécialisée en droit du divertissement, Me Veronyque Roy.

La plupart des artistes ne seront pas dédommagés s'il y a annulation à la suite d’une directive gouvernementale, par exemple , indique-t-elle.

Mais tout va dépendre du contrat signé par l’artiste. L’avocat et secrétaire-trésorier à la GMMQ Éric Lefebvre précise que certains artistes seraient protégés par ce qu’on appelle des garanties de service, « c’est-à-dire quand le producteur s’engage à rémunérer les musiciens durant un nombre minimum de semaines de travail, dans le cas des répétitions et des concerts. »

C’est le cas par exemple des musiciens et musiciennes de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), pour qui la rémunération est garantie durant un minimum de 46 semaines. L’OSM a d’ailleurs confirmé qu’ils et elles obtiendraient bel et bien leur rémunération.

Mais ce n’est pas tout le monde qui bénéficie de cette protection. Si c’est un engagement à la pige, d’un producteur membre de l’ADISQ, il y a des chances qu’il y ait un impact plus prononcé chez les musiciens , nuance Éric Lefebvre.

Et les billets?

Pour ce qui a trait aux frais liés au remboursement des billets, à la location du matériel, à la rémunération du personnel technicien, il n'y a pas de situation unique. Pour les membres de RIDEAU, par exemple, comme les diffuseurs sont également propriétaires des salles exploités, ce sont les établissements qui vont assumer le remboursement éventuel des billets.

Mais dans le cas des spectacles diffusés par de gros joueurs comme Evenko, la situation est moins claire. Le tout dépendrait du contrat entre le diffuseur et l’établissement. Evenko n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue sur le sujet. L’entreprise a cependant indiqué par communiqué qu’elle « comprend et respecte la décision du gouvernement qui prend ainsi les moyens afin de contrôler le risque de propagation du virus. ».

Dans l'ensemble de la province, il y a 13 cas confirmés de coronavirus, dont deux sont hospitalisés. Près de 140 personnes sont sous surveillance ou en quarantaine.

Avec les informations de Louis-Philippe Ouimet