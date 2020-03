Air Canada suspend ses vols entre Calgary, Lethbridge et Medicine Hat

Le transporteur aérien Air Canada suspend indéfiniment ses vols entre Calgary, Lethbridge et Medicine Hat à partir du 1er avril. L’entreprise justifie sa décision par un achalandage trop faible de ces routes aériennes.

Air Canada suspendra également ses vols entre Calgary et Terrace, en Colombie-Britannique, à la fin du mois de mars, et entre Toronto et Sarnia, en Ontario, en juillet.

Ces routes n’ont pas performé à un niveau suffisant pour assurer leur viabilité commerciale et, vu l’environnement actuel, nous avons pris la décision difficile de les suspendre , explique Air Canada dans un courriel.

Nous allons étudier la possibilité de relancer ces routes régionales. De telles décisions seront prises en fonction de facteurs commerciaux comme la demande et la disponibilité des avions, entre autres.

La directrice de la Chambre de commerce de Lethbridge, Cyndi Vos, est déçue de la décision de l’entreprise.

[En mai 2019], Air Canada avait remplacé son petit avion pour un autre plus spacieux, mais elle n'est pas capable de le remplir, donc c'est dommage , affirme-t-elle. Elle se console avec le fait que WestJet maintienne son service entre Calgary, Lethbridge et Medicine Hat.

WestJet dit ne pouvoir donner de détails sur de possibles changements à ses vols en raison de la situation du coronavirus, qui évolue rapidement.

WestJet a commencé à desservir la route Calgary-Medicine Hat en 2017. Photo : La Presse canadienne / Bombardier/HO

La directrice de la Chambre de commerce de Medicine Hat craint une hausse des prix et des heures de vol désavantageuses en raison de la baisse de compétition.

Nous espérons que les entreprises et les touristes vont appuyer le service [de WestJet] pour que nous le gardions à l’avenir. Tracy Noullett, directrice de la Chambre de commerce de Medicine Hat

La Chambre de commerce de Medicine Hat plaide depuis des années pour un meilleur service aérien vers sa ville, notamment pour des prix plus bas, une plus grande fréquence de vols et l’ajout d’une connexion avec Edmonton.